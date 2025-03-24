Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler

YEDAŞ'tan Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği

YEDAŞ'tan Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki huzurevlerini ziyaret etti. Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, toplumsal değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı ve her yıl bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi. Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, "Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk" dedi.

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde bulunan huzurevlerini ziyaret etti. Şirketin Samsun Bölge Müdürü Emin Uğur Asan, Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, Amasya Bölge Müdürü Niyazi Bilgi ve Çorum Bölge Müdürü Onur Akyazıcı'nın katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde, huzurevi sakinleriyle bir araya gelindi. Huzurevi sakinleri, çalışanları sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Ziyaretlerde uzun süre sohbet edilerek onların anıları ve yaşam tecrübeleri dinlendi.

"Huzurevlerinde sosyal etkileşim güçlendirildi"

Küçük hediyeler takdim edilerek huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluşturulurken, onlarla keyifli vakit geçirildi. Huzurevi yetkilileri gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Bu ziyaretler, huzurevi sakinleriyle kurulan bağların güçlenmesine yönelik farkındalık oluşturdu. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu ziyaretlerle onların hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, gelecek yıllarda da bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket yetkilileri, bu ziyaretleri her yıl düzenli olarak gerçekleştireceklerini belirtti. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, toplumun her kesimi için bir farkındalık olarak değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title