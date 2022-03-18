Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde de programlar düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde de programlar düzenlendi.

İlçe Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Tarhan, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk bırakılmasının ardından Yazıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda anma programı yapıldı. İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Daha sonra, öğrenciler tarafından şiir dinletisi, "Diriliş" adlı tiyatro gösterisi, "Çanakkale" oratoryosu, "Eledim Eledim Höllük Eledim" türküsü seslendirildi.

Resim, şiir ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program son buldu. - MALATYA

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Hisarcık, Malatya, Yazıhan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title