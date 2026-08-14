Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Tamamlandı

Muş'ta çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursları, Merkez İmam-ı Şafi Camii'nde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Muş İl Müftülüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının tamamlanması dolayısıyla Merkez İmam-ı Şafi Camisi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa öğrenciler, veliler ve din görevlilerinin yanı sıra Muş Valisi Avni Çakır ile İl Müftüsü Nurullah Koçhan katıldı. Programda öğrenciler tarafından ilahiler seslendirilirken, çeşitli dualar da okundu. Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler alanında eğitim alan öğrenciler, program kapsamında öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu.

Programda konuşan Vali Çakır, il genelinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında bu yıl 14 bin 755 öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Muş'un genç nüfusuyla öne çıkan illerden biri olduğunu ifade eden Çakır, yaz Kur'an kurslarına katılımın gelecek yıllarda daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Çocukluk döneminde kendisinin de bu kurslarda dini bilgiler öğrendiğini belirten Çakır, yaz döneminde düzenlenen kursların çocukların eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Çocukların kurslarda yalnızca dini bilgilerle değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal değerlerle de yetiştirildiğine dikkat çeken Çakır, güzel ahlak ve terbiyenin bireyin hayatındaki önemine vurgu yaptı. Çakır, çocukların geleceğe hazırlanmasında bilgi ve mesleki başarı kadar ahlaki değerlerin de önemli olduğunu belirterek, kurslarda öğrencilere dinin temel değerlerin yanı sıra büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve dürüstlük gibi değerlerin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Muş İl Müftüsü Nurullah Koçhan da yaz döneminde il genelinde 663 Kur'an kursunun açıldığını belirtti. Kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra güzel ahlak ve toplumsal değerlere ilişkin eğitimler verildiğini aktaran Koçhan, çalışmaların temel amacının vatanına, milletine ve devletine bağlı, güzel ahlak sahibi nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle devam eden program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı