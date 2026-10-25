Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yavilioğlu’ndan Yavi Katliamı’nın 33. yıl dönümü anma mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yavilioğlu’ndan Yavi Katliamı’nın 33. yıl dönümü anma mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde PKK’lı teröristler tarafından katledilen, 5’i çocuk 33 sivil vatandaş için anma mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından katledilen, 5'i çocuk 33 sivil vatandaş için anma mesajı yayımladı.

Yavi Katliamı'nın 33. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Yavilioğlu, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşları rahmet ve saygıyla andı. Aradan geçen yıllara rağmen Yavi'de yaşanan acının unutulmadığını vurgulayan Yavilioğlu, sivil vatandaşları hedef alan bu hain saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Katliamda hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunmasının yaşanan acıyı daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Yavi Katliamı'nın yalnızca bölge halkının değil, tüm Türkiye'nin ortak hafızasında yer edinen acı bir hadise olduğunu belirten Yavilioğlu, geçmişte yaşanan bu tür olayların unutulmamasının, toplumsal hafızanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yavilioğlu, mesajında Yavi Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 vatandaşı rahmetle anarak, şehitlerin ve hayatını kaybeden masum insanların hatıralarının yaşatılması gerektiğini vurguladı. Yavilioğlu, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay