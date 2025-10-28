Yaşar Üniversitesi Cumhuriyetin 102. Yılını Coşkuyla Kutladı

Yaşar Üniversitesi, cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kapsamında konferans ve fotoğraf sergisi olmak üzere iki anlamlı etkinlik gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi'nde cumhuriyetin 102'nci yılı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlik Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kazançoğlu, "Bugün bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna, kendini yönetme kararlılığına tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet, özgürlüğe ve tam bağımsızlığa uzanan en anlamlı yürüyüştür. Cumhuriyet'in kazandırdığı değerlere sahip çıkarak, bilimi, sanatı ve demokrasiyi rehber edinen bir gençlik yetiştirmeyi en önemli görevimiz olarak görmekteyiz." dedi.

Atatürk cumhuriyeti 10 yıl önceden planlamıştı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert ise, "Cumhuriyet'e Giden Yol ve Atatürk" başlıklı konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti yıllar öncesinden planladığını anlattı. Prof. Dr. Hasan Mert şunları söyledi: "Atatürk, 'Cumhuriyet, Türk milletinin karakterine en uygun idare şeklidir' demiştir. 7-8 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'in Mazhar Müfit Kansu'dan deftere şunları not almasını ister: Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır, padişah ve haneden hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır, peçe ve fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir, Latin harfleri kabul edilecek. Bu da bize Atatürk'ün yıllar öncesinden cumhuriyeti aklına koyduğunu gösterir. Atatürk kafasında daha o yılda kurtuluş mücadelesini yapmış, İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz olmuş ve 30 Ağustos 1922'de zaferi kazanmış. Latin harflerinin kabulü bu konuşmadan 8 yıl sonra. Mustafa Kemal Paşa'nın programı hazır, bir vizyonu var. Laik, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti. Daha 10 yıl öncesinde neler yapacağı belliydi. Cumhuriyet bugünden yarına ilan edilmiş, kurulmuş bir rejim, bir idare değil. Çünkü Atatürk Türk milletini çok iyi tanıyor, Türk milleti de liderini çok iyi tanıyor."

Etkinlik, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Korosu'nun dinletisiyle devam etti; izleyiciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkılara eşlik etti.

Siyah beyaz karelerden gönüllere: "Mustafa Kemal Atatürk"

Kutlamalar kapsamında ayrıca İzmir Valiliği ile Yaşar Üniversitesi iş birliğinde "Siyah Beyaz Karelerden Gönüllere: Mustafa Kemal Atatürk" adlı fotoğraf sergisi İzmirlilerle buluştu. Konak Meydanı'nda açılan sergide, koleksiyoner Mert Rüstem'in arşivinden temin edilen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı dönemlerine ait ve İzmir temalı 25 siyah beyaz fotoğraf yer alıyor. İzmirli fotoğraf sanatçısı Hamza Rüstem ve oğulları tarafından çekilen bu kareler, Atatürk'ün vizyonunu, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki kent yaşamını ve dönemin ruhunu klasik fotoğraf estetiğiyle günümüze taşıyor. - İZMİR