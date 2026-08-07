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Anne: Hatam yüzünden oğlumu kaybettim

Anne: Hatam yüzünden oğlumu kaybettim
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Aydın'da yasaklı madde kullandığı için 2.5 yaşındaki oğlu devlet korumasına alınan 28 yaşındaki K.İ., çocuğuna kavuşamadığını belirterek diğer anne-babalara kötü alışkanlıklardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Aydın'da yaşayan 28 yaşındaki 2 çocuk annesi K.İ. yasaklı madde kullandığı için çocuğu elinden alındı. Yaptığı hatanın farkında olduğunu ve nefsine yenik düşerek yasaklı madde kullandığı için çocuğu elinden alındığını belirten K.İ., çocuklarına düşkün olan anne babaların kendisi gibi hata yapmamasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1.5 yıl önce, Diyarbakır'da yaşayan ailesinden aldığı bir acı haber üzerine nefsine yenik düşerek yasaklı madde kullanırken güvenlik güçlerine yakalanan K.İ. isimli kadının 2.5 yaşındaki oğlu devlet tarafından korumaya alındı. Bir süre devlet koruması altında tutulan çocuk daha sora koruyucu aileye verildi.

Geçen süreçte oğluna kavuşmak için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve açtığı davayı da kaybettiğini belirten K.İ. isimli anne, "Bir kızım bir de oğlum vardı. Eşimden ayrıldığımız için 5 yaşındaki kızım babasında. Yaklaşık 1.5 yıl önce Diyarbakır'daki ailemden acı bir haber aldım. Bunun üzerine nefsime yenik düşerek bu üzüntü ile yasaklı madde aldım. Bu sırada polise yakalandım. Devlet tarafından da 2.5 yaşındaki oğlum koruma altına alındı. 19 haftalık süremi tamamladım. ve sürekli test veriyorum, yasal süremi tamamladım ve yasaklı madde kullanmıyorum. Bunu her zaman ispatlayabilirim. Ancak çocuğumu o zaman yaptığım hatadan dolayı alamıyorum. Buradan tüm anne-babalara sesleniyorum. Benim gibi çocuğunuzu kaybetmek istemiyorsanız kesinlikle yasaklı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan uzak durun" diyerek çocuğuna kavuşmak için tüm yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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