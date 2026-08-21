Yapay Zeka Kullanımında Hukuki Uyarı: 'Yapay Zeka Yaptı' Demek Sorumluluğu Ortadan Kaldırmıyor

Sosyal medya ve çeşitli platformlarda yapay zekayla üretilen içeriklerin sayısı hızla artarken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) hukukçulardan kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli uyarılar geldi. Sahte belgelerin ve deepfake görüntülerin saniyeler içinde üretilebildiğine dikkat çeken İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, "Yapay zeka yaptı" demenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını söyleyerek kişilerin hukuki ya da cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti. Doç. Dr. Candide Şentürk Akaner ise yapay zeka çıktılarının kesin bilgi olarak kabul edilmemesi ve bu bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Dünya genelinde yapay zeka kullanımının hızla yaygınlaşması, yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sağlık, hukuk ve finans gibi doğrudan kişilerin hayatını ve haklarını etkileyen alanlarda yapay zeka yardımıyla gerçeğe aykırı ya da eksik bilgiler sunulması, gerçekte var olmayan kaynak ve belgelere atıf yapılması, yanıltıcı içerikler üretilmesi ve kişilik haklarının ihlal edilmesi, çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor. İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ile öğretim üyesi Doç. Dr. Candide Şentürk Akaner, yapay zekanın sunduğu bilgilerin ve ürettiği içeriklerin sorgulanmadan kullanılmasının, bireyleri farkında olmadan hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

"Sorumluluktan kaçınılamaz"

Mevcut hukuk düzeninde yapay zekanın hukuki kişiliğinin bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Uzunallı, "Yapay zekanın hak ve borç ehliyeti olmadığı için hukuki sorumluluğundan söz edilemez. Yapay zeka uygulamalarından doğan zararlar, hukukun genel ilkelerine göre değerlendirilir. Burada sorumluluk; yapay zekayı geliştiren veya piyasaya süren şirketin kusuru, sistemi ticari faaliyetinde kullanan işletmenin özen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ve yapay zeka çıktısını sorgulamadan kullanan kişinin davranışı dikkate alınarak belirlenir" dedi.

"Henüz özel bir yasası yok"

Türkiye'de bugün itibarıyla Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü'ne benzer, kapsamlı ve risk temelli özel bir yapay zeka kanunu bulunmadığını belirten Prof. Dr. Uzunallı, bunun yapay zeka kullanımının tamamen düzenleme dışında kaldığı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Mevcut hukuk sisteminde yer alan farklı kanunların, yapay zeka kullanımından kaynaklanan uyuşmazlıkların değerlendirilmesinde uygulanabildiğini dile getiren Prof. Dr. Uzunallı, "Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, yapay zekadan kaynaklanan birçok uyuşmazlığa uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra üretken yapay zekanın ortaya çıkardığı yeni risklere ilişkin yeni düzenlemeler de yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bilgiyi mutlaka doğrulayın"

Doç. Dr. Candide Şentürk Akaner, yapay zekanın hukuk, sağlık, eğitim ve mühendislik gibi alanlarda olduğu kadar günlük yaşamda da önemli kolaylıklar sağladığını ancak bu sistemlerin kesin doğrular değil, olasılıklara dayalı yanıtlar ürettiğini söyledi. Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Şentürk Akaner, "Yapay zeka çıktıları kesin bilgi olarak kabul edilmemeli. Hukuki, tıbbi ve mali konularda alınacak kararlar mutlaka uzman görüşüyle doğrulanmalı. Kimlik bilgileri ve kişisel veriler, yapay zeka uygulamalarıyla paylaşılmamalı. Ayrıca dijital ve yapay zeka okuryazarlığının artırılması büyük önem taşıyor. Dijital dünyada karşılaşılan her bilginin kaynağını sorgulamak ve doğruluğunu teyit etmek artık her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı