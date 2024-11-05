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Yapay Zeka Depremleri Önceden Belirleme Kapasitesine Kavuşabilir

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Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, yapay zekanın depremleri önceden belirlemedeki rolüne dikkat çekti. Gökçeoğlu, Türkiye’deki bazı fayların büyük depremler için dönüşüm periyotunu doldurduğunu ve yapay zeka ile depremlere ilişkin karmaşık modellemelerin yapılabileceğini ifade etti.

Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu; çok yakın bir zamanda depremlerin önceden belirlenmesi için yapay zekanın büyük rol oynayacağını söyledi. Gökçeoğlu, "Kuzey Anadolu üzerindeki Erzincan-Bingöl ile Marmara, Bursa ve Ege'deki bazı fayları dönüşüm periyotlarını doldurmuş durumda. Anadolu deyimiyle yeni ve büyük depremlerin eli kulağında" dedi.

Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'Yapay Zeka Buluşmaları'nda, yapay zekanın gelecekte neler yapabileceğinin tartışıldığını söyleyen Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Nasıl ki hava durumunu çok güzel tahmin edebiliyoruz, hangi saatte yağmur yağacak rüzgar nereden nasıl esecek gibi çok değişkenlik içeren karmaşık modellemeler gerektirdi. Bu karmaşık modellemeler de yapay zeka algoritmaları ile başarmanız mümkün. Türkiye'de çok kapsamlı bir çalışma var. Faylar üzerinde çok çalışmalar var. Üniversitelerden AFAD'dan ve MTA'dan oluşan araştırmacıların bulunduğu 23 ayrı ekip Türkiye'nin arazilerinde şu anda çalışıyor. Bu veriler toplandıktan sonra bunların bir kısmı bildiğimiz klasik konvansiyonel yöntemlerle değerlendirildiği gibi, bir kısmı da yapay zeka algoritmaları ile denenecek. Çok hızlı sonuca gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Önümüzdeki günlerde veya yıllarda Türkiye'yi bekleyen büyük bir depremin olduğuna dikkat çeken Gökçeoğlu, "Şu anda halihazırda kuzey Anadolu üzerindeki Erzincan - Bingöl arası, bununla beraber Marmara, Bursa ve Ege. Ege'deki bazı yerler artık bilindiği kadarıyla dönüşüm periyodunu doldurmuş durumda. Hani Anadolu deyimiyle eli kulağında dediğiniz depremlerimiz var. Bunların her biri yedinin üzerinde olacak depremler. Allah korusun Allah saklasın diyoruz. Tabii ki olmasın diyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçeoğlu, "Yapay zeka şu anda nerede sıvılaşma olacak, nerede yapılarda hasar olacak bunu söylüyor. Ayrıca yine yapay zeka modelleri bize bir şey daha söylüyor, deprem olduğu andan itibaren nerelere hemen yardımların ulaştırılması gerekiyor. Nereler yıkıldı, hangi yollarda hasar var. Oraya en yakın nasıl ulaşırsın, hangi yolu takip etmen gerekiyor, hangi ulaşım aracıyla gitmen gerekiyor bunları söylüyor. Dolayısıyla bunu insan eliyle yönetmek çok zor. İşte yakın zamanda yaşadık. Bunlar çok karmaşık problemler. Dolayısıyla bu problemlerin çözümünü de yapay zekalar artık kullanılmıyor ve bize çok şey söylüyor" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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