Yanan ev imece usulü tamir ediliyor

Samsun'un Canik ilçesinde 4 çocuk babası inşaat işçisi Seyfi Memiş'in yangında tamamen kullanılamaz hale gelen evi, ailesi ve yakınları tarafından imece usulü onarılıyor. Memiş, çocuklarının yangın sırasında evde olmamasının bir faciayı önlediğini belirtti.

Samsun'un Canik ilçesinde 4 çocuk babası inşaat işçisinin çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelen evi, yakınlarının desteğiyle imece usulü onarılıyor.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi 228. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, 17 Kasım gecesi saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız olan Seyfi Memiş (38), alevleri fark ederek kendini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangından 1 gün önce 4 ile 7 yaş arasındaki 4 çocuğunu Salıpazarı ilçesinde yaşayan annesinin yanına götürdüğünü anlatan Memiş, bu durumun muhtemel bir faciayı önlediğini söyledi. O gece yaşadıklarını aktaran Memiş, "Gece uyuyordum, öksürükle uyandım. Bir baktım ev duman ve alevler içindeydi. Kendimi dışarı zor attım. Üzerimde sadece eşofman vardı. Evden bir iğne bile alamadım. Çocuklarım iyi ki evde değildi, yoksa çok daha büyük bir felaket yaşanabilirdi" dedi.

Yangın sonrası kalacak yerinin olmadığını ifade eden Memiş, evin tadilatının imece usulü sürdüğünü, yaklaşık 10 gündür alçı, elektrik ve su tesisatı çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Evin onarımına destek veren yakınları ise hafta sonları gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

