Yalova'da İki Kadından Mehmetçik İçin Anlamlı Destek

Yalova Valisi Hülya Kaya, Mehmetçik üşümesin diye ördüğü 81 bereyi Muş'ta zorlu şartlarda görev yapan askerlere gönderen 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat'ı ziyaret ederek, anlamlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Çınarcık ilçesinde ikamet eden Selma Özmen 52 adet, Sabahat Bağdat ise 29 adet bereyi Mehmetçik için elleriyle örmüştü. Mehmetçik, yürekleri ısıtan Sabahat ve Selma nineyi telefonla arayarak teşekkürlerini iletmiş ve onlar için bir video hazırlamıştı. Vali Hülya Kaya da sadece Mehmetçiğin değil tüm Türkiye'nin yüreğini ısıtan Sabahat ve Selma nineyi evlerinde ziyaret ederek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını iletti.

Vali Kaya, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Sağ olsunlar güzel yürekleriyle hem bizlerin kalplerini ısıttılar hem de erlerimizin şapkalarıyla sıcak ortamda çalışabilmeleri için Selma ve Sabahat teyzemiz böyle bir fedakarlıkta bulundular. Biz de kendilerine bugün teşekkür etmek istedik. Sağ olsunlar çok güzel bir örnek oldular. Bizim Türk anneleri, Türk kadınları aslında dünyaya örnek. Kurtuluş Savaşı'nda da bu fedakarlığı gösterdiler, şimdi de göstermeye devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de örmeye devam edecekler. Biz de kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da çok selam ve hürmetleri olduğunu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu şekilde örnek davranışların biz çoğalmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hep beraber birliğimiz, beraberliğimizle birlikte ülkemiz daha yukarılara, daha müreffeh seviyelere ulaşacak. Dolayısıyla askerimiz başarısıyla da gurur duyuyoruz. Buradaki o güzel yürekli Anadolu insanlarımız da bu başarının devam etmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

60 bereyi daha Mehmetçiğe teslim etti

Mehmetçiğin yüreğini ısıtan Sabahat Bağdat ziyarette 60 bereyi daha Yalova İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim etti. Daha önceden de çocuk yuvalarına ördüğü yelek ve patikleri gönderdiğini anlatan Bağdat, oğlunun da eski asker olmasından duyarlı olduğunu ifade ederek, "Onlar vatanımızı bekliyor, topağımızı, ezanımızı, bayrağımızı onlar orada bekliyor, bizler burada rahatız" diye konuştu.

Selma Özmen ise, "Ben evimde peteğin yanında bereleri ördüm. O çocuklar orada karın altında. Gerçekten o benim çok yüreğime dokunuyor. Onlar bizi bekliyor" dedi. - YALOVA