Velişaban Camii Yenilendi, Mahalle Halkının İbadetine Açıldı

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde yarım asır önce inşa edilen Velişaban Camii, kapsamlı tadilat ve geleneksel nakış süslemelerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen açılış törenine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından yapılan dualarla cami ibadete açıldı. Cemaat, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından ilk cuma namazını camide kıldı.

Beyaz duvarlar geleneksel motiflerle süslendi

Velişaban Camii'nin restorasyon sürecinde en dikkat çeken çalışma, duvarların Türk-İslam sanatının geleneksel nakış motifleriyle süslenmesi oldu. Nakkaş ustalarının titiz çalışmalarıyla yürütülen süslemelerde motifler önce yağlı kağıtlara çizilerek toplu iğnelerle delinip duvar yüzeyine tozlama yöntemiyle aktarıldı. Ardından dolgu, renklendirme ve tahrir aşamalarıyla estetik bir kompozisyon oluşturuldu. Caminin tamamı nakışlarla bezenerek, beyaz duvarlar nakkaşlar tarafından renklendirildi.

"Camimiz bembeyazdı, şimdi çok daha estetik hale geldi"

Velişaban Mahallesi Muhtarı Mustafa Güçlü, caminin uzun yıllar sonra kapsamlı bir yenilemeden geçtiğini belirterek, "Yarım asır önce yapılan camimizde artık tadilata ihtiyaç duyuluyordu. Daha önce bembeyaz duvarlarımız vardı ama şimdi nakkaşların nakış işlemeleriyle birlikte daha görsel, daha güzel, daha hoş bir hale geldi. Bu süreçte camimiz kapalıydı ama mahallelimizi mağdur etmedik. Namazlarımızı mahalle odasında kıldık. Bu aşamada bizlere destek veren, başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Göreve başladığım camiye cemaat olarak geldim"

Caminin açılışına cemaat olarak katılan Yeni Camii imam Hatibi Enis Arslan, "Ben bugün bu caminin açılışına Enis hoca olarak değil, cemaat olarak katıldım. 17 yaşında bu camide göreve başlamıştım. Bugün camimizi bu haliyle görmek beni çok mutlu etti. Caminin tadilatında emeği geçen muhtarımıza, görevlilerimize, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ölmüşlerine rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet versin" ifadelerini kullandı.

Çatısından halısına kadar yenilendi

Velişaban Camii İmam Hatibi Samet Tatlı ise caminin baştan sona yenilendiğini söyledi. Tatlı, camide nakış işlemelerinin daha önce olmadığını belirterek, "Camimizde tadilat ve tamirat işleri tamamlandı. Çatısından halısına kadar her şey değişti. Alttan ısıtma sistemi kuruldu, mihrap, minber ve kürsü yenilendi. Camimizde daha önce nakış süslemeleri yoktu, bunlar da detaylı bir şekilde yapıldı. Ayakkabılıklar ve iç mekan detayları elden geçirildi. Bugün itibariyle camimizi yeniden hizmete açmış bulunuyoruz. Rabbim destek olan herkesten razı olsun" diye konuştu.

Yapılan dua ve kılınan cuma namazıyla birlikte Velişaban Camii, yenilenen yüzüyle mahalle halkının hizmetine sunuldu. - BAYBURT