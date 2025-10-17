Haberler

Velişaban Camii Yenilendi, Mahalle Halkının İbadetine Açıldı

Velişaban Camii Yenilendi, Mahalle Halkının İbadetine Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde yarım asır önce inşa edilen Velişaban Camii, kapsamlı tadilatın ardından geleneksel nakış süslemeleriyle yeniden ibadete açıldı. Cuma namazı öncesinde düzenlenen açılış töreni, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde yarım asır önce inşa edilen Velişaban Camii, kapsamlı tadilat ve geleneksel nakış süslemelerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen açılış törenine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından yapılan dualarla cami ibadete açıldı. Cemaat, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından ilk cuma namazını camide kıldı.

Beyaz duvarlar geleneksel motiflerle süslendi

Velişaban Camii'nin restorasyon sürecinde en dikkat çeken çalışma, duvarların Türk-İslam sanatının geleneksel nakış motifleriyle süslenmesi oldu. Nakkaş ustalarının titiz çalışmalarıyla yürütülen süslemelerde motifler önce yağlı kağıtlara çizilerek toplu iğnelerle delinip duvar yüzeyine tozlama yöntemiyle aktarıldı. Ardından dolgu, renklendirme ve tahrir aşamalarıyla estetik bir kompozisyon oluşturuldu. Caminin tamamı nakışlarla bezenerek, beyaz duvarlar nakkaşlar tarafından renklendirildi.

"Camimiz bembeyazdı, şimdi çok daha estetik hale geldi"

Velişaban Mahallesi Muhtarı Mustafa Güçlü, caminin uzun yıllar sonra kapsamlı bir yenilemeden geçtiğini belirterek, "Yarım asır önce yapılan camimizde artık tadilata ihtiyaç duyuluyordu. Daha önce bembeyaz duvarlarımız vardı ama şimdi nakkaşların nakış işlemeleriyle birlikte daha görsel, daha güzel, daha hoş bir hale geldi. Bu süreçte camimiz kapalıydı ama mahallelimizi mağdur etmedik. Namazlarımızı mahalle odasında kıldık. Bu aşamada bizlere destek veren, başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Göreve başladığım camiye cemaat olarak geldim"

Caminin açılışına cemaat olarak katılan Yeni Camii imam Hatibi Enis Arslan, "Ben bugün bu caminin açılışına Enis hoca olarak değil, cemaat olarak katıldım. 17 yaşında bu camide göreve başlamıştım. Bugün camimizi bu haliyle görmek beni çok mutlu etti. Caminin tadilatında emeği geçen muhtarımıza, görevlilerimize, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ölmüşlerine rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet versin" ifadelerini kullandı.

Çatısından halısına kadar yenilendi

Velişaban Camii İmam Hatibi Samet Tatlı ise caminin baştan sona yenilendiğini söyledi. Tatlı, camide nakış işlemelerinin daha önce olmadığını belirterek, "Camimizde tadilat ve tamirat işleri tamamlandı. Çatısından halısına kadar her şey değişti. Alttan ısıtma sistemi kuruldu, mihrap, minber ve kürsü yenilendi. Camimizde daha önce nakış süslemeleri yoktu, bunlar da detaylı bir şekilde yapıldı. Ayakkabılıklar ve iç mekan detayları elden geçirildi. Bugün itibariyle camimizi yeniden hizmete açmış bulunuyoruz. Rabbim destek olan herkesten razı olsun" diye konuştu.

Yapılan dua ve kılınan cuma namazıyla birlikte Velişaban Camii, yenilenen yüzüyle mahalle halkının hizmetine sunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler

Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.