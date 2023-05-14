Veli Ağbaba: "Huzur, Barış ve Kardeşlik İçerisinde Bir Seçim Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oyunu Malatya Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı. Ağbaba, "Türkiye’ye tekrar demokrasi gelecek. Türkiye ve Malatya’ya baharlar gelecek. Hem Türkiye hem de Malatya hakkını alacak. Umarım parti olarak biz de hakkımızı alacağız. Güzel ve başarılı bir seçim dönemi diliyorum. Huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir seçim olsun. Umarım hilelerin olmadığı bir günü hep beraber yaşarız. Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve herkes bu sonuca saygılı olur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oyunu Malatya Abdulkadir Eriş İlkokulu'nda kullandı. Ağbaba, " Türkiye'ye tekrar demokrasi gelecek. Türkiye ve Malatya'ya baharlar gelecek. Hem Türkiye hem de Malatya hakkını alacak. Umarım parti olarak biz de hakkımızı alacağız. Güzel ve başarılı bir seçim dönemi diliyorum. Huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir seçim olsun. Umarım hilelerin olmadığı bir günü hep beraber yaşarız. Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve herkes bu sonuca saygılı olur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, oyunu Yeşilyurt ilçesindeki Abdulladir Eriş İlkokulu 1286 Nolu sandıkta kullandı. Ağbaba, oy verme işlemi öncesi sınıfları dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle tokalaşan ve sohbet eden Veli Ağbaba, oğlu Efe Ağbaba ile aynı sandıkta oy kullandı.

"UMARIM HEM MALATYA HEM DE BİZLER HAKKIMIZI ALIRIZ"

Ağbaba, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hem Malatya'mız hem de Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii deprem bölgesinde hep birlikte zor bir dönem geçirdik. 6 Şubat'tan bu yana 99 gündür Malatya'dayım. Umarım hem Malatya hem de bizler hakkımızı alırız. Yüksek bir şekilde milletvekili alarak, Malatya'nın güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlarız. Bundan sonra da görevimiz hemen başlıyor. Tekrar Malatya'nın ayağa kalkabilmesi ve sorunların çözülebilmesi için umarım Malatyalılar yetki verir. Biz de bu yetkiyle Malatya'nın kısa sürede ayağa kalkması için üzerimize düşen görevi yaparız.

"MİLLETİN İRADESİ SANDIĞA TECELLİ EDER VE HERKES BU SONUCA SAYGILI OLUR"

Türkiye, tabii bu coğrafyada önemli bir ülke, hala seçimler yapılabiliyor. Seçim öncesinde devletin her türlü imkanı iktidar tarafından kullanılsa da yine de seçimler yapılabiliyor. Tabii 'seçim' demek sadece seçim günü oy kullanmak değildir, aslında tüm bu süreç seçimle bağlantılıdır. Seçim tam da süreç başladıktan sonra ya da daha öncesinden başlayarak devam etmektedir ve bugün sonuçlanıyor. Gördüğümüz gibi hem medyada müthiş bir ayrımcılık var hem devletin bütün imkanlarının kullanıldığını gördük. Bakanların koli dağıttığını, cumhurbaşkanının devletin uçağıyla kampanya yaptığını, devletin bürokratlarının siyasi kampanya yaptıklarını gördük. Herkes bilsin ki; ittifakımızla iktidar olduğumuzda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında bunların hepsi tarihe karışacak. Artık bürokratlar, kaymakamlar, AFAD, Kızılay görevini yapacak ve hiç kimse 30 gazeteciyi karşısına alıp 30 kanalda canlı yayın yapmayacak vasfı ve konumu ne olursa olsun. Türkiye'ye tekrar demokrasi gelecek. Türkiye ve Malatya'ya baharlar gelecek. Hem Türkiye hem de Malatya hakkını alacak. Umarım parti olarak biz de hakkımızı alacağız. Güzel ve başarılı bir seçim dönemi diliyorum. Huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir seçim olsun. Umarım hilelerin olmadığı bir günü hep beraber yaşarız. Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve herkes bu sonuca saygılı olur."