Varto'da gaziler yemekte buluştu

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna akşam yemeği verildi.

İlçede bulunan 8 şehit ailesi ve 35 gazi yemek programında bir araya geldi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Musa Ayyıldız yaptığı konuşmada, "İlçedeki ikinci haftamızı saygıdeğer şehit aileleri ve gazilerimizle güzel anlamlı program vesilesi ile geçirmek gerçekten bizim için gurur verici. Biz kendilerine minnettarız. Kendilerinden Allah razı olsun. Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanındayız. İnşallah sizler her zaman kalbimizde yerinizi koruyacaksınız. Hepinize saygılarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

1974 yılında 23 yaşlarında ve evli olarak askere gittiğini ve yaklaşık 8 ay Kıbrıs'ta kaldığını söyleyen Kıbrıs gazisi Hamdi Kırmızıgül ise, "Ben 23 yaşında evli olarak askere gittim. Fiilen savaşa katıldım. Rumlar darbe yaptı. Biz Türklere karşı harekat başlatınca savaş kaçınılmaz oldu. 8 ay orada kaldım. Geldikten sonra gazi oldum güzel bir duygu gazi olmak, bizi unutmayan ilçe kaymakamımıza ve emeği geçen her kese teşekkür ederim" dedi.

Gazi Antep'te asker iken Kıbrıs harbine katıldığını dile getiren Kemal Doğan ise, bu gün bile katılmamı isteseler seve seve katılacağını dile getirdi.

Gaziler için düzenlenen yemeğe katılan Şehit ve gazi çocuklarına Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program ikramlar ve hatıra fotoğrafları ile son buldu.