Van YYÜ'nün 'Üniversite-Köy Buluşmaları' Örmeli Köyü'nde Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen ve bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlayan "Üniversite-Köy Buluşmaları" projesi etkinliği yoğun bir katılımla Örmeli köyünde gerçekleştirildi.

Üniversite ile halk arasındaki bağı güçlendirmeyi misyon edinen bu anlamlı proje kapsamında; üniversite yönetimini, akademisyenleri ve köy halkını bir araya getiren programda, sağlıktan hayvancılığa, tarımdan çevre analizlerine kadar birçok alanda köylülerin sorunları yerinde incelendi ve çözüm önerileri sunuldu. Etkinliğe Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya, Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Aydın Görmez katılarak köy sakinleriyle yakından ilgilendi. Ziyarette konuşan Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Hatice Azizoğlu, üniversitedeki bilimi amfilerin dışına çıkararak doğrudan halka aktarmayı ve köy-üniversite bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, desteklerinden dolayı köy muhtarına ve sakinlerine teşekkür etti. Etkinlik boyunca vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan alanında uzman akademisyenlere yöneltme fırsatı buldu.

Köyün ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve bilimsel çözümlerin sahada uygulanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Van YYÜ'nün farklı disiplinlerinden uzman akademisyenler sahaya inerek köyde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Köyde bulunan ve derinliği tam olarak bilinmeyen gizemli gölde incelemelerde bulunan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, gölden su numuneleri aldı. İlk gözlemlere göre gölün bir çanak yapısında olduğu, derinliğinin 50 ila 100 metre arasında değişebileceği ve kaynak suyunun tamamen tatlı su (klasik kaynak suyu) niteliği taşıdığı ifade edildi. Detaylı laboratuvar analizlerinin ardından suyun kalitesi tam olarak belirlenecek.

YYÜ Veteriner Fakültesi uzmanları, bölgedeki koyun ve büyükbaş hayvanları inceleyerek köylüleri bilgilendirdi. Çetin geçen kış şartları nedeniyle kurutulmuş otla yapılan tek yönlü beslenmenin hayvanlarda gelişim geriliğine yol açtığını belirten uzmanlar, yonca desteğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca hayvanlardaki kalıtsal eklem rahatsızlıklarının ve süt/idrar yoluyla insanlara da bulaşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi için "düzenli aşılama" yapılması gerektiği vurgulandı.

YYÜ Ziraat Fakültesi hocaları meyve vermeyen ağaçlar ve bahçe bakımıyla ilgili köylülerin sorularını yanıtlarken; köy imamı ile bir araya gelinerek inşaat aşamasında olan cami ve taziye evi yapıları hakkında istişarelerde bulunuldu.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi hocaları tarafından çocukların diş taramaları yapıldı. Diş fırçalama alışkanlığının genel sağlık üzerindeki önemini vurgulayan Rektör Şevli, tedavi ihtiyacı olan çocukların Van Valiliği ve üniversite iş birliğiyle şehir merkezindeki merkezlerde tedavi edilerek destekleneceğini belirtti.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı uzmanları tarafından çocukların genel fiziki taraması yapıldı. Köydeki yetişkinlerin de tansiyon ve genel muayeneleri gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri tarafından gerekli görülen vatandaşlar ileri tetkik ve tedavi süreçleri için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Soru cevap şeklinde devam eden programda Örmeli köyü sakinleri, yaylalarda sarı çiçekli özel bir ot ile kekik türleri başta olmak üzere binlerce çeşit aromatik bitkinin yetiştiğini, bu zengin floranın bölgede üretilen et ve süt ürünlerine (özellikle Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerine) benzersiz bir tat kattığını ifade etti. Bölgenin bu eşsiz potansiyeline dikkat çekilen buluşmada, hayvancılığın yanı sıra insani yaşam standartlarının yükseltilmesi için sağlık alanındaki adımlar da unutulmadı.

Köy ziyareti sırasında, bölgenin coğrafi şartları nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde ve randevu almada sıkıntı yaşayan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sorunları yakından takip edildi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tedavi ve ilaç raporu yenileme süreçlerinde aksama yaşayan hastalar ile özel bakım ve medikal malzeme ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla yakından ilgilendi. İhtiyaç sahibi hastaların üniversite hastanesinde gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin kolaylaştırılması adına rehberlik ve destek sağlayan Rektör Şevli; medikal yardım süreçleri için de ilgili kamu kurumlarıyla gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.

Örmeli köyü halkının ve muhtarın misafirperverliğine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin bölge için taşıdığı hayati öneme değindi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin 20 fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olmak üzere üç büyük sağlık kuruluşu ile nitelikli akademik kadrosuyla bölgeye hizmet veren köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Rektör Şevli; "Üniversitedeki bilimi sadece salonlarda ve laboratuvarlarda sınırlı tutmayıp halkımızla bir araya getirerek sahaya aktarmaya, vatandaşlarımızın dertlerine yerinde çare bulmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında üniversitelerin toplumsal sorumluluğuna bir kez daha vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli; "Üniversitelerde üretilen bilginin yalnızca kampüs sınırları içerisinde kalmaması gerekir. Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla toplumun farklı kesimleriyle doğrudan buluşmayı amaçlıyoruz. Üniversite-Köy Buluşmaları kapsamında köyleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve sorularına bilimsel yaklaşımlarla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Van YYÜ, sahip olduğu akademik birikimi toplum yararına sunmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bilimsel bilginin toplumla buluşmasına katkı sağlayan etkinlik, köy muhtarı, köy imamı ve köy öğretmenine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı