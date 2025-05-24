Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Şöleni Başladı

Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Şöleni Başladı
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Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Şöleni Başladı
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Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor. Üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz arasında balıkların yoğun göçü, turistlere görsel şölen sunuyor. Ayrıca, 12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin (Van balığı), tatlı sulara göçü devam ediyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. 15 Nisan ile 15 Temmuz günleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç eden inci kefalileri üreme göçünü tamamlamak için 23 kilometre yol kat ediyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki Deli Çay'a akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor. Göçün en güzel izlendiği alanlardan Erciş ilçesindeki Deli Çay'a gelen turistler, balıkların zorlu yolculuğunu fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

"Bu hareket de bizlere bir görsel zevk sunuyor"

Ayrıca 12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Festival, Van Gölü'nün eşsiz ve yalnızca bu bölgeye özgü balık türü olan inci kefalinin üreme göçünü kutlamak amacıyla 30 Mayıs -1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivali kapsamında, doğal yaşam yürüyüşleri, fotoğraf sergileri ve yarışmaları, yöresel yemekler ve el sanatları stantları, çocuklara özel oyun alanları, Deliçay ve Bendi Mahi parkında balık göçü gözlemi etkinlikleri düzenlenecek.

Bir vatandaş, "Balık bendindeyiz. Erciş'te balıkların göçü üremek için hareket ediyorlar. Bu hareket de bizlere bir görsel zevk sunuyor. ve heyecan veriyor. Ama aslında buradaki canlılar nesillerini devam etmek için hareket ediyorlar. Bu da biz dışarıdaki onları gözlemleyen insanlar için de İlgi çekici oluyor. Öyle güzel bir seyirlik oluşuyor. Buraya sık sık geliyoruz" dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesi'nden ilçesinden Erciş'e gelen Mehmet Salih Coşkun ise "Balık bendine gezmeye geldik. Çok güzel, şahane bir yer burası. Daha önce birkaç kez geldim. Herkes burayı gelip görsün. Burası çok güzel" diye konuştu.

Muhammed isimli genç ise "Yani herkesin gelip burayı görüp keşfetmesini isteriz. Daha çok önceden gelmiştim aslında. Buraya arkadaşlarla geldik. Yani evet burayı gerçekten çok seviyoruz. beğendiğimiz bir yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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