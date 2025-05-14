Van Gölü'nde Çift Gökkuşağı Görsel Şölen Sundı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yağan sağanak yağışın ardından gökyüzünde belirlenen çift gökkuşağı, izleyenleri büyüledi. Bu eşsiz doğa olayı, Van Gölü sahilinde unutulmaz anlar yaşattı.
Van Gölü'nde çift gökkuşağı hayranlık uyandırdı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde belirlenen çift gökkuşağı, izleyenleri büyüledi.
Van Gölü sahilinde ortaya çıkan bu doğa olayı, eşsiz manzarasıyla adeta görsel bir şölen sundu. Yağmurun ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, Tatvanlılara unutulmaz anlar yaşattı. Tatvan sahilde gezen doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, ortaya çıkan muhteşem manzarayı kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel