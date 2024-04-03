Van'da gece boyunca süren mazbata protestoları sonrası sokakların son hali! Esnaf kepenkleri açmadı

Yerel seçimlerde yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından "seçilmemiş" sayılması üzerine kentte protestolar büyüdü.

ESNAF KEPENK AÇMADI

Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine yapılan protestolar gece geç saatlere kadar sürdü.

Olaylar sırasında göstericiler cadde ve sokaklara büyük zarar verdi. Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Sokakların son halinin ortaya çıktığı yeni görüntülerde esnafın kepenk açmaması dikkat çekti.

DEM PARTİ İTİRAZ ETTİ

Dem Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

PROTESTOLAR BAŞKA KENTLERE DE SIÇRADI! 89 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 89 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

2 KENTTE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Olayların ardından Van ve Bitlis'te 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı. Karar kentlerin valilikleri tarafından duyuruldu. Siirt'te de çıkan olaylar nedeniyle 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.