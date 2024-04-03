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Van'da gece boyunca süren mazbata protestoları sonrası sokakların son hali! Esnaf kepenkleri açmadı

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Yerel seçimlerde yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından "seçilmemiş" sayılması üzerine kentte protestolar büyüdü.

ESNAF KEPENK AÇMADI

Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine yapılan protestolar gece geç saatlere kadar sürdü.

Olaylar sırasında göstericiler cadde ve sokaklara büyük zarar verdi. Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Sokakların son halinin ortaya çıktığı yeni görüntülerde esnafın kepenk açmaması dikkat çekti.

DEM Partili adayın 'seçilmemiş' sayılmasına protestolarda esnaf kepenk açmadı

DEM PARTİ İTİRAZ ETTİ

Dem Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

PROTESTOLAR BAŞKA KENTLERE DE SIÇRADI! 89 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 89 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

2 KENTTE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Olayların ardından Van ve Bitlis'te 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı. Karar kentlerin valilikleri tarafından duyuruldu. Siirt'te de çıkan olaylar nedeniyle 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DEM Partili adayın 'seçilmemiş' sayılmasına protestolarda esnaf kepenk açmadı

DEM Partili adayın 'seçilmemiş' sayılmasına protestolarda esnaf kepenk açmadı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Zeydan DEM Parti Van Yerel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Halil Yılmaz:

Adalet istiyoruz para istemiyoruz rant istemiyoruz imarlı arsa istemiyoruz sadece adalet

165
41
yanıtYanıtla
Discus:

Adalet bu şekilde aranmaz. İlgili yerlere itirazlar yapıldı zaten

yanıt75
yanıt87
Zafer ÖZEVLİ:

hakkımız olanı geri verin.

108
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yanıtYanıtla
Discus:

Hak bu şekilde aranmaz. İlgili yerlere itiraz yapıldı zaten

yanıt30
yanıt73
Tırpan:

Van Depreminde yardım tırlarını yağmalayan Vanlılardan sağduyu ve mantıklı birşey beklemek Eşşek ten dana doğmkaını beklemek gibidir

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68
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baklavacı çeto :

ızdırabını anlıyorum tırpo yoksa sen van depreminde yardım yerine taş gönderenlerden misin?

yanıt18
yanıt16
Discus:

Adalet bu şekilde aranmaz. Hukuk devletinde işler bu şekilde yürümez. Seçim kanunu açık. Eğer bu kanun begenilmiyorsa Mecliste kanun değişikliği istenir. İtirazlar ilgili merciilere yapılır. Diğer taraftan İlk adayın adaylığı geçersiz kilinmissa 2. adaya yetki vermek yanlış. Onun yerine belediye meclisi seçim yapsın. Bunun için ksnun degisikligi yapılsın.. Ama barbarlık yaparak bölge halkının mallarına zarar vererek milletin ticaretini bsltalayarak hak aranmaz

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sadece 6307:

Hukuk devleti olsa..hukukun kusur bulmadigi adayligina onay verdigi halkin bilerek ve isteyerek secme secilme hakkini kullandigi bir yerde hukuksuzluk yapilmaz secme secilme kanununda hangi yasa hangi kanun iradeyi yok saymayi emrediyor. Hukuksuzluk yapan hukuksuzluk yapiyorsunuz diyenlerdir. Bur bir vicdan ve ahlak meselesidir. Ya ahlakli ve vijdanli olun bu durum hukuksuz gerceklesti diyin yada insan olun susun

yanıt52
yanıt11
FCK:

Evet hukuk devletinde hak bu şekilde aranmaz. Hukuk nerde? Görürsen bize de haber ver.

yanıt2
yanıt1
Ömer Yaprak:

Hak var

54
21
yanıtYanıtla
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