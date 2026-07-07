Muhtarlar Akademisi Van'da Başladı

Van Vali Yardımcısı ve Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, muhtarlığın öneminin hiçbir zaman azalmayacağını belirterek, "O yüzden sizin de mahallelerinizde örnek kişi olmak, en güvenilir kişi olmak gibi bir sorumluluğunuz var" dedi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve mahalle muhtarlarının kurumsal kapasitesini, liderlik becerilerini ve mevzuat bilgilerini geliştirmeyi amaçlayan Muhtarlar Akademisi Programı, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nin toplantı salonunda başladı. Afet ve acil durum yönetimi, muhtar bilgi sistemi ve dijital okuryazarlık, mevzuat bilgisi gibi konularda eğitimlerin verileceği programda konuşan Kaymakam Musa Göktaş, son yıllarda özellikle muhtarların önemini belirtmek için önce özlük haklarında çok ciddi bir iyileştirme olduğunu belirterek, "Malumunuz olduğu üzere eskiden primlerini dahi kendileri yatırıyordu muhtarlarımız. Şu an, devletimiz artık primlerini yatırmaya başladı. Özlük haklarında iyileştirme oldu. En önemlisi de sosyal statüsünde çok ciddi bir ilerleme oldu. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızla birebir toplantı yapıyor. 53 toplantı yapılmış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bizzat Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve Cumhurbaşkanımızın katılımı ve bizzat hitaplarıyla yapılmış, bu çok önemli bir şey. 2015 yılından bu yana da 19 Ekim tarihini de Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Tabii bu da yine muhtarlarımıza verilen bir önemi gösteriyor" dedi.

"Muhtarlığın önemi hiçbir zaman azalamaz"

17'nci il olarak Muhtarlar Akademisi'ne ev sahipliği yaptıklarını da dile getiren Musa Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu da İçişleri Bakanlığımızın siz kıymetli muhtarlarımıza verdiği değeri gösteriyor. Mahallesinde muhtarı ilgilendirmeyen hiçbir şey yoktur. Mevzuatta muhtarların görevleri sayılmıştır ama şu bulunmamaktadır yasada, mahallesinde muhtarı ilgilendirmeyen hiçbir şey yoktur. Bu nedenle de muhtarlığın önemi hiçbir zaman azalamaz. Yeter ki siz görevlerinizin, sorumluluklarınızın bilincinde olun. Yetkilerinizin bilincinde olun."

"En güvenilir kişi olmak gibi bir sorumluluğunuz var"

Son zamanlarda gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili bir örnek veren Göktaş, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu konuya çok önem veriyor. Biz de burada, valimizin riyasetinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarımızı toplama noktasında fedakarca bir hizmet yürütüyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları konusunda da bizim en büyük güvencemiz yine sizlersiniz. Mahalle muhtarlarımızın katkısı olmadan bu konuda bir adım atamıyoruz. Sonuca ulaşamıyoruz. Başka bir örnek vereyim. Kırsal mahallelerimizde kolluk kuvvetlerimize yine en fazla yardımcı olacak kişiler sizlersiniz. O mahallede en güvenilir olarak gördüğümüz kişiler sizlersiniz. Kolluk birimlerimiz bir konuyla ilgili bilgi alacağı zaman ilk sizlerin bilgisine başvuruyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden sizin de mahallelerinizde örnek kişi olmak, en güvenilir kişi olmak gibi bir sorumluluğunuz var. O yüzden ben bu Muhtarlar Akademisi'nin çok önemli olduğunu, bu eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da İçişleri Bakanlığımıza ve Muhtarlar Daire Başkanlığımıza gerçekten sizler adına çok teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de bu akademinin sadece bir eğitim programı olmadığını belirterek, "Bu akademi Doğu Anadolu'nun incisi, Van'ımızın sosyal dokusunu güçlendiren, mahalle kültürünü yaşatan, devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneklerini sergileyen siz muhtarlarımıza bilgi ve donanımlarını arttıracak olan stratejik bir adımdır. Sevgili muhtarlarım, bu akademi sizlere yeni ufuklar açacak, geleceğin Türkiye'sini birlikte inşa etmek için buradan vereceğimiz derslerin sonrasında bu kararlılığı yeniden ifade etmiş olacağız. Eğitimlerimizin ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Muhtarlık Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor"

Muhtarlıkların kapatılacağı yönündeki iddialar üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir" konuşmasını dinleten Suna Üstüner, "Bu konuyu da nihayete erdirdik. Dolayısıyla muhtarlıklarımız asla kapanmayacak. Tam tersi, 53. Muhtarlar Toplantısında Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla şu anda Muhtarlık Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından değişik konu başlıklarında üç gün sürecek eğitimlere geçildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı