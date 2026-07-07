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Tartıştığı kişiyi öldürdü; 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Tartıştığı kişiyi öldürdü; 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada tüfekle vurulan Halil Korkut hayatını kaybetti. Olayın ardından mezarlıkta yakalanan şüpheli Coşkun K.'nin, 11 yıl önce eniştesini öldürdüğü ve yakın zamanda tahliye olduğu ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan Halil Korkut (44), hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan Coşkun K.'nin (35), 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda da tahliye olduğu belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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