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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Şehit Öğretmenin Hayatını Anlatan Film İzlendi

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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmi izlendi. Film, Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izleniyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmi, geçtiğimiz '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girmişti. Vizyona girdiği tarihten bu yana Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlenen film, Van İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla filminde rol alan sanatçıların katılımıyla bir kez daha izlendi. Van İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen film gösterisi etkinliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amilerleri, şehit aileleri film oyuncuları ve emniyet teşkilatı katıldı.

Gösterim sonrası konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, başta şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi. İl Müdürü Aydın, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.' Filmden rol almış oyuncularımıza, yönetmenimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Filmin herkes için duygu yüklü bir proje olduğunu ifade eden oyuncular ise görev sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Program, Film Yapımcısı İsmail Demir ve oyunculara plaket takdimiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Aybüke Yalçın Türkiye Van PKK Terör Sinema Yerel Haberler

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