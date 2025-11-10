Van, Bitlis ve Hakkari'de 10 Kasım Törenleri

VAN (İHA) – Van, Bitlis ve Hakkari'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Doğu Anadolu'da da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair etkinlikler düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Bitlis, Van ve Hakkari'de sabah saat 09.05'te sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. İki dakikalık saygı duruşunun ardından düzenlenen törenlerde Atatürk heykeline çelenkler sunuldu, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle programlar son buldu. - VAN