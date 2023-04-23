Valilik makamına oturdu, 'sağlam evler yapılsın' talimatı verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Malatya Valiliği makamına oturan öğrenci Tarık Boztepe'nin ilk talimatı, depreme dayanıklı evlerin yapılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Malatya Valiliği makamına oturan öğrenci Tarık Boztepe'nin ilk talimatı, depreme dayanıklı evlerin yapılması oldu.

Deprem bölgesi Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar protokol makamlarına oturdu. Malatya Valiliği koltuğuna ise Şehit Kenan Çetin İmam Hatip Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Tarık Boztepe oturdu.

Makamı Vali Hulusi Şahin'den devralan çocuk Vali Tarık Boztepe, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin 11 ili derinden etkilediğini söyleyerek, "Malatya'yı daha da yenileyeceğiz, yıkılan binaların yerine daha sağlam binalar yapacağız" dedi.

Valilik Özel Kalem Müdürünü de yanına çağıran çocuk vali, verdiği talimatla da bundan sonra daha sağlam zeminlere binaların yapılmasını ve inşatlarında çok demir kullanılmasını istedi. Çocuk vali, ayrıca depremzedeler için nakit yardım ve barınma sorununun giderilmesi talimatını da iletti.

Acil yıkılacak yapıların yüzde 98'i tamamlandı

Temsili valilik makamına oturan Boztepe'ye teşekkür eden Malatya Valisi Hulusi Şahin ise kentteki son enkaz kaldırılmaları ile ilgili son durumu paylaştı.

Genç ve dinamik bir valinin görevi devralmasının memnuniyet verdiğini ifade eden Şahin, "Ama bu makamlara gelmen için bayağı zamanın var. İnşallah ileride buralara gelirsin. Asaleten valilik görevine geldiğin günlerde artık Malatya ve Türkiye'nin yapı stoku son derece güçlü olur ve depremlerden etkilenmeyen, yıkılmayan binaların olduğu şehirlerde yöneticilik yaparsın, buna inanıyorum. Bizler de şu andaki yöneticiler olarak sizlerin zamanı gelinceye kadar sizlere daha güvenli şehirler oluşturmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Malatya'da deprem sonrası yıkılan ve acil yıkılacak binaların enkazının kaldırılmasında yüzde 98'lik bir oranın tamamlandığını ifade eden Şahin, ağır hasarlı binaların ise askı sürecinin tamamlanması ile buraların da hızla yıkılacağını söyledi.

Kentte okullarda da 20 okulun yıkıldığını ve bunların yerine de yeni okulların yapılacağını ifade eden Şahin, ağır hasarlı binalarda ise prefabrik dersliklerde eğitimin sürdüğünü belirtti. Vali Şahin, 2 Mayıs itibarıyla da şu anda 3'te 1'lik doluluk oranına sahip okullarda, öğretmen ve öğrencilerin de gelmesi ile doluluğun artacağını söyledi.

Program sonunda Vali Şahin, görevini temsili olarak devralan Tarık Boztepe ve öğretmeni İsmail Altun ile okul müdürü Elif İlaslan'a hediye takdim etti. - MALATYA