Validen Heimlich manevrasıyla küçük çocuğun hayatını kurtaran polislere başarı belgesi

Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurlarını kabul eden Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, başarı belgesi takdim etti.

Çankırı'da akaryakıt istasyonunda küçük bir çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçmıştı. Bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül durumu fark etti. Polis memurları Heimlich manevrasıyla müdahale ederek çocuğun soluk borusunu tıkayan şekeri çıkardı. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Çakırtaş'tan teşekkür

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İrfan Çıldıroğlu ve Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül'ü makamında ağırladı. Ziyarette Vali Çakırtaş, gösterdikleri hassasiyetten dolayı polis memurlarına teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. Programda, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da hazır bulundu.

"İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Ziyarette konuşan Vali Çakırtaş, "Bu vesileyle ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sokakta, çarşıda, pazarda, nerede olursa olsun ilk yardım hayat kurtarıyor. Bunu da sizin yaşadığınız olayda yakından gördük. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Tabii bu aynı zamanda bir dikkat meselesi. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını fark edip o an telaşla mücadele eden aileye, anneye ve babaya yardımcı olarak bu müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmek çok önemli. İlk yardım, teknik bilgi gerektiren ve kesinlikle eğitiminin alınmış olması gereken bir alan. Bu anlamda da sizi yürekten tebrik ediyoruz. Aile size muhakkak müteşekkirdir. Bizler de size teşekkür ediyor, minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi.

İlkyardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığına vurgu yapan Çakırtaş, "Aslında bütün kamu görevlilerine bu anlamda ilk yardım eğitimi vermemiz gerekiyor. Önceki görev yaptığımız yerlerde de bunu rutin haline getirmiştik, Sağlık Bakanlığımız ve sağlık teşkilatımızla birlikte grup grup ilk yardım eğitimleri veriyorduk. Heimlich manevrası ve diğer ilk yardım uygulamaları, ilk etapta müdahale edildiğinde hayat kurtaran ve insanların yaşamını geri döndüren hareketlerdir. O açıdan çabanız için çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Allah hiçbir çocuğumuzu, ailemizi, insanımızı böyle bir durumla karşılaştırmasın. Ancak karşılaşıldığında da soğukkanlılıkla müdahale edip onların hayatını kurtarabileceğimiz o beceriyi hepimize nasip etsin. Bizler de bu eğitimleri alalım, öğrenelim ve insanlara faydalı olalım. Tekrar teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı