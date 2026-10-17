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Vali Taşolar Aralık’taki inşaatları inceledi

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Vali Taşolar Aralık’taki inşaatları inceledi
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar Aralık ilçesinde yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar Aralık ilçesinde yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, beraberindeki heyetle Aralık ilçesinde yapımı devam eden Şehit Erhan Çiyapul Taziye Evi, Gençlik Merkezi, Müftülük İdari Binası ve lojman inşaatlarını ziyaret etti.

Vali Taşolar, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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