Vali Taşolar Aralık’taki inşaatları inceledi

Vali Taşolar Aralık’taki inşaatları incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar Aralık ilçesinde yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar Aralık ilçesinde yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, beraberindeki heyetle Aralık ilçesinde yapımı devam eden Şehit Erhan Çiyapul Taziye Evi, Gençlik Merkezi, Müftülük İdari Binası ve lojman inşaatlarını ziyaret etti.
Vali Taşolar, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı