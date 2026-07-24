Vali sözer, osmaneli’ndeki kamu yatırımlarını değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kamu yatırımlarını değerlendirdi.

Vali Sözer, Osmaneli ilçesinde devam eden kamu yatırımları, yürütülen hizmetler ve planlanan projeleri değerlendirdi. Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ile gerçekleştirilen programda, ilçede sürdürülen kamu hizmetleri ile devam eden yatırımlar ele alındı. Toplantıda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Tahir Yılmaz'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Sözer, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için kamu kurumlarımızın uyum içerisinde çalışması büyük önem taşıyor. Osmaneli'mizde yürütülen hizmetleri yakından takip ediyor, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak her çalışmayı desteklemeye devam ediyoruz. Kaymakamımız Tahir Yılmaz'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı