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Kütahya Valisi Musa Işın'dan Gaziler Günü Mesajı

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Kütahya Valisi Musa Işın, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletin tarih boyunca birçok zafer kazandığını belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilere minnet sundu. Işın, bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekerek, bu mirası koruma sözü verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, " Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da ve kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadelede olduğu gibi milletimiz her mücadeleden zaferle çıkmaya devam edecektir" dedi.

Gaziler Günü dolasıyla mesaj yayınlayan Vali Işın, "Büyük bir gurur ve minnetle, Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünde Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Bağımsızlığımızı canından öteye sayan, vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit ve gazi olmayı göze alan kahraman milletimizin evlatları olarak bu anlamlı günü şeref ve gururla kutluyoruz. Sizlerin bizlere bıraktığı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da ve kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadelede olduğu gibi milletimiz her mücadeleden zaferle çıkmaya devam edecektir. Devletimizin bekası ve milletimizin birliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, vatan topraklarının bağımsızlığı uğruna mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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