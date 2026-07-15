Şırnak'ta 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncu yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Vali Birol Ekici, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle tarihe gömüldüğünü belirterek, "O gece yalnızca bir darbe girişimi engellenmedi, Türkiye'nin geleceği, bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı'nın temelleri de kurtarıldı. Şırnaklı hemşehrilerimiz de yazdığı destanla bu mücadelenin en önemli kahramanlarından biri oldu" dedi.

Ömer Kabak Meydanı'nda dev Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen bayrak yürüyüşüyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Meydanda kurulan dev ekranda 15 Temmuz gecesine ait görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlarla birlikte izlendi.

Programda konuşan Vali Ekici, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik küresel bir işgal planı olduğunu vurgulayarak, FETÖ'nün yıllarca devletin kritik kurumlarına sinsice sızdığını söyledi. FETÖ'nün devletin bürokrasisini, ordusunu, emniyetini ve birçok kurumunu adeta bir "kanser hücresi" gibi ele geçirmeye çalıştığını ifade eden Ekici, hain örgütün emperyalist güçlerin taşeronluğunu yaptığını belirtti.

Vali Ekici, darbecilerin milletin vergileriyle alınan silahları yine millete doğrulttuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, Polis Özel Harekat Başkanlığı hedef alındı. Tanklar vatandaşın üzerine sürüldü, helikopterlerden halkın üzerine ateş açıldı. Bu hain saldırılarda 253 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 700'den fazla vatandaşımız ise gazi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla milletin meydanlara indiğini hatırlatan Ekici, Türk milletinin daha önce yaşanan darbelerden farklı olarak bu kez darbeyi yapanlara karşı durduğunu söyledi. "O gece millet iradesine sahip çıktı" diyen Ekici, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşlarımız meydanlara, havalimanlarına koştu. Halkımız darbecilere geçit vermedi. Böylece tarihimizde ilk kez millet, darbeyi yapanlara darbe yaptı ve demokrasiye sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un sadece Türkiye'yi değil, bölgeyi hedef alan büyük bir planın parçası olduğunu dile getiren Vali Ekici, "O gece darbeyi püskürtmeseydik bugün Suriye'de, Irak'ta yaşananların benzerini ülkemizde yaşayabilirdik. Bugün İran üzerinde oynanmak istenen senaryoların benzeri Türkiye için de hazırlanmıştı. Ancak milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik durarak bu oyunu bozdu" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna da dikkat çeken Vali Ekici, 15 Temmuz'un ardından Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Şırnak halkının o gece sergilediği duruşun unutulmayacağını ifade eden Ekici, "Şırnaklı hemşehrilerimiz 15 Temmuz gecesi havalimanını kapatarak, Şırnak'ın ve Cizre'nin sokaklarını doldurarak darbecilere karşı tarihi bir duruş sergiledi. Bugün de Terörsüz Türkiye sürecine verdikleri güçlü destekle aynı kararlılığı sürdürüyorlar" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılara da değinen Vali Ekici, 15 Temmuz'un ardından Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını belirterek, "Bugün kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi, HÜRJET'imizi, KAAN'ımızı geliştirebiliyorsak bunu 15 Temmuz gecesi verilen demokrasi mücadelesine borçluyuz. Gençlerimizin bilimde, teknolojide, sanatta ve üretimde daha güçlü bir Türkiye inşa etmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı