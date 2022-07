Vali Dağlı: 'Tedbir ve koordinasyonla can ve mal kayıpları en aza indirilebilir'

Afad Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hem öncesinde alınacak tedbirler hem de sonrasındaki koordinasyonla afet nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirebileceğini söyledi.

Vali Dağlı, Tekkeköy ilçesinde bulunan 96 konteyner kapasiteli İl Afet ve Acil Durum( Afad ) Müdürlüğü Lojistik Deposu'nu ziyaret ederek, İl Müdürü Levent Uçarlı'dan bilgi aldı. AFAD lojistik depolarının, afet sonrası geçici barınma ihtiyacının en kısa sürede giderebilmesi ve yardım malzemelerinin konteynerlerle çok kısa sürede afet bölgesine sevk edilebilmesi amacıyla hazır stoklama merkezleri olarak kurulduğunu belirten Vali Dağlı, bu depolarda her zaman aile çadırı, battaniye, mutfak seti, yatak ve yastık çarşaf setlerinin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulduğunu söyledi. AFAD ve koordinasyonundaki tüm kurum ve kuruluşların afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hazırlanan eylem bilinçlendirme faaliyetleriyle can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Dağlı, bilinçli ve hazır olunması durumunda, hem öncesinde alınacak tedbirler hem de sonrasındaki koordinasyonla afet nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirebileceğini vurguladı.

Dağlı, vatandaşların en kısa süre içerisinde afet hiç olmamış gibi normal hayatına devam edebilmesinin bu konuda yürütülen çalışmaların en önemli kazanımlarından olacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN