Vali Çiftçi Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı ve Bando Komutanlığı İnşaatlarını İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığına yeni yapılan inşaat ve Bando Komutanlığına restore edilen yeri inceledi.

İncelemeler esnasında Vali Çiftçi'ye; 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Mehmet Faruk Kazdal, YİKOB Şube Md. E. Yılmaz Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Mahmut Kuran eşlik etti. - ERZURUM