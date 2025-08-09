Vali Çiftçi Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı ve Bando Komutanlığı İnşaatlarını İnceledi

Vali Çiftçi Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı ve Bando Komutanlığı İnşaatlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığına yeni yapılan inşaat ve Bando Komutanlığına restore edilen yeri inceledi. İncelemelerde çeşitli yetkililer yer aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığına yeni yapılan inşaat ve Bando Komutanlığına restore edilen yeri inceledi.

İncelemeler esnasında Vali Çiftçi'ye; 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Mehmet Faruk Kazdal, YİKOB Şube Md. E. Yılmaz Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Mahmut Kuran eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.