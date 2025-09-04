Vali Çiftçi'den 'Vatandaş Odaklı Hizmet' Vurgusu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bir araya geldiği bürokratlara "Vatandaş Odaklı Hizmet" vurgusu yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, Şube Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Kamu kurumlarının çalışmalarının değerlendirdiği toplantıda, Vali Çiftçi; denetimlerin artırılması, yatırımların hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması talimatını verdi. Erzurum'daki kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda Erzurum'da göreve yeni başlayan kurum amirleri de tanıtıldı. Vali Çiftçi, toplantının açılışında göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Albay Harun Uğurlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye yeni görevlerinde başarılar diledi.

Okullarda güvenlik ve denetim artacak

Toplantının ilk gündem maddesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları oldu. Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçlarının standartlara uygunluğunun sıkı şekilde denetlenmesi, okul çevrelerinde güvenlik ve narkotik uygulamalarının artırılması ile kantin ve yemekhanelerde gıda güvenliği kontrollerinin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Vali Çiftçi, denetimlerin Emniyet, Jandarma ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülmesi talimatını yeniledi.

Fuarlar tam not aldı

Toplantıda, son dönemde Erzurum'da gerçekleştirilen fuar ve kültürel etkinlikler de değerlendirildi. Vali Çiftçi, geçtiğimiz hafta şehrimizde düzenlenen Kooperatifler Fuarı ve devam eden Tarım Fuarı'nda emeği geçen kurumları tebrik etti. Vali Çiftçi ayrıca Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Erzurum'a gelerek Bayburt'a geçtiğini ileriki günlerde ise Kırık, Kop ve Çirişli tünellerinde incelemelerde bulunmak üzere tekrar Erzurum'a geleceğini ifade etti.

Cimer'de büyük ilerleme

Toplantıda, CİMER başvurularına verilen yanıtların kalitesinde ve süresinde önemli iyileşmeler sağlandığı açıklandı. Erzurum'un 79'uncu sıradan 40'ıncı sıraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Vali Çiftçi, vatandaşlardan gelen her başvuruya hızlı ve doğru yanıt verilmesinin önemine dikkat çekerek ilgili birimlere gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde talimat verdi. Toplantıda, kurum amirlerinin ilçe birimlerini düzenli ziyaret ederek eksiklikleri yerinde tespit etmesi gerektiği ifade edildi. Vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla Valilik koordinasyonunda bir anket çalışması yapılacağı açıklandı. Sosyal yardımlarla ilgili başvuruların kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmeden süreçlerin izlenmesi kararlaştırıldı.

Resmi yazışmalar daha özenli hazırlanmalı

Toplantıda resmi yazışmalardaki dil ve anlatım hatalarına da dikkat çekildi. Yazışmaların daha özenli hazırlanması, gerekirse dil uzmanlarından destek alınması yönünde talimat veren Vali Çiftçi, Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konuda örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. "Koordinasyon, disiplinli çalışma ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı; Erzurum'un gelişimi ve vatandaşlarımızın hayat kalitesi için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullanarak toplantıyı değerlendiren Vali Çiftçi, tüm kurumlara çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM