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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Vali Çiçek, Çanakkale Zaferi'nin önemini vurgulayarak şehitlere minnettarlık duyduklarını belirtti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Çiçek ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin eşsiz bir başarı olduğunu söyledi.

Çiçek," Çanakkale Zaferi'nin bu sene 109. yıldönümü. Kahramanlarımız Çanakkale'de destan yazdı, Kurtuluş Savaşında destan yazdı, en son 15 Temmuz'da destan yazdı. Biz bu kahramanlara minnettarız. Şehit ailelerimiz ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Sizlere bu iftar soframızı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize huzurlu bereketli bir ömür diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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