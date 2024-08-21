Vali Çelik, Tuğlu, Yeşiltaş ve Dağlıca köylerini ziyaret etti

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, Tuğlu, Yeşiltaş ve Dağlıca köylerini ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi.

Hakkari'ye atandığı günden beridir bölge sorunlarını yerinde inceleyip ve sorunlara çözüme kavuşturan Vali Çelik, bölgedeki çalışmalarına son hızla devam ediyor. Karayolu ile Doski Vadisi'ne giden Vali Çelik ve beraberindekiler ilk olarak Tuğlu köyüne misafir oldu. Köy halkıyla bir araya gelen Vali Çelik, köyde yaşanan sorun ve sıkıntıları dinledi. Vali Çelik, bu sorunların çözümü için uğraşacaklarını belirtti. Yeşiltaş köyünde incelemelerde bulunan Çelik, daha sonra Dağlıca köyüne geçti. Dağlıca köyünde vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Çelik, köy sakinlerinin istek ve sorunlarını dinledi. Vali Çelik ve beraberindekiler daha sonra ilçe merkezine geçti.

Vali Çelik'e, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen eşlik etti.

"Her sorunu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

3 köyü yerinde ziyaret ettiklerini belirten Vali Çelik, "Tuğlu, Yeşiltaş ve Dağlıca köyünü ziyaret ettik ve köy halkımızla bir araya gelip sorun-sıkıntıların çözüme kavuşması noktasında istişarelerde bulunduk. Malum köylerimiz bazı olumsuzluklardan dolayı boşaltılmıştı. Yeniden köylere dönüşler başladı. Köylerin alt yapısının iyileştirmesi, özellikle tarımsal faaliyetlerin, tarım üretiminin, sulama sularına ait kanalların bir an önce yapılarak, buradaki tarımsal geçim alanlarının çoğaltılması, köylümüzün köyünde karnını duyurabilecek alanlar oluşturmak için bir çaba içerisindeyiz. Köydes projeleri ile başlayan alt yapı çalışmaları için büyük emek harcanıyor. Sınır köylerinde yaşamı daha iyiye çıkartmak için birçok sorunu çözüme kavuşturacağız. Bizleri köylerinde misafir eden köy sakinlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tüm köylerimiz tarım merkezi olacak"

Vali Çelik'in ziyaretinin köyler için büyük bir önem taşıdığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Daha önceki ziyaretlerimizde sayın valimize, bu bölgemizin meyvecilik alanında çok zengin bir bölge olduğunu, burada seracılık projelerinin uygulanmasını ve sayın valimizden buraları bizzat ziyaret edip incelemeleri talebinde bulunmuştuk. Sağolsun sayın valimiz davetimize icabet edip bugün Tuğlu, Yeşiltaş ve Dağlıca köylerimizi ziyaret etti ve çiftçilerimiz ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bu köylerimizin meyvecilik alanlarında ne kadar zengin olduğunu kendileri de ifade etmiş oldular. Bu bölgemizde yol, su, elektrik ve en önemlisi de tarım alanındaki gelişmelerin projelendirilip yakın zamanda tamamlayacağı sözünü verdi. Sayın valimize, sayın kaymakamımıza, il ve ilçe tarım müdürlerimize bölgemizin ve çiftçilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilendikleri için teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksekova Eski Güngör Mahallesi Muhtarı Arif Baykal, "Malum köylerimizde hemen hemen tüm meyveler yetiştiriyor. Bugün bu güzellikleri görmek için Valimiz Ali Çelik bizleri ziyaret etti. Bizde köylerimizde yaşanan tüm sıkıntı ve sorunları kendisine ilettik. Sağolsun tüm sıkıntıların çözümü için çabalayacaklarını belirtti. Bizde köy adına sayın valimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün köyümüzde elektrik arızaları gidermek için incelmeler yapan Hakkari İl VEDAŞ Müdürümüz İbrahim Halil Ağacanoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi.