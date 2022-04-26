Vali Bilmez, zabıta ile iftar yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıtalarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kocaeli Dostluk Parkındaki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinde görev yapan zabıta personeli katıldı.

Zabıtanın görev ve sorumluluklarıyla ilgili konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, mesai gözetmeksizin kentte yapılan başarılı çalışmalarından dolayı zabıta personelini tebrik etti.

Program, birlikte yenilen iftar yemeği ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel