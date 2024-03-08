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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajında, tüm kadınların kendi kıymetini bilen, potansiyelini fark eden ve yapabilirim diyerek yapan, yapmak için yola çıkan kadınların gününü kutladığını belirtti. Ayrıca, kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin, geleceğe güvenle bakmalarının ve yetiştirdikleri nesillerin başarısında büyük bir rol oynadığını vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajında "Kendi kıymetini bilen, potansiyelini fark eden ve yapabilirim diyerek yapan, yapmak için yola çıkan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yayınladığı mesajında "Ayrımın cinsiyete göre değil, yeteneklere göre belirginleştiği, her ortamda kendini gerçekleştirme tutkusunda olan her kadın bu günü kutlar. Kendi kıymetini bilen, potansiyelini fark eden ve yapabilirim diyerek yapan, yapmak için yola çıkan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Kadın bazen asalettir, bazen nezakettir. Bazen de sevdikleri iyi olsun diye kaybetmek uğruna ebedi zarafettir. Dünya genişliği hayatı iki elinin arasına sığdırmaktır. Kalp ne kadar büyükse o ellerin içine sığan hayat da o kadar anlamlıdır. Paylaşmayı bölüşmeyi, birbirimize iyi gelmeyi; kendimizden verdiğimiz şey bizi eksiltmez diyebilmeyi; hiçbir iyi paylaşımın sadece paylaşımı bekleyenle sınırlı kalmadığını; paylaşmanın paylaşılana da iyi geldiğini; olumsuz eleştirilerin ölümsüz olmadığını; başkalarının mutluluğuna ve iyiliğine destek olmanın bizi yücelttiğini iki ellerinin arasına koca bir hayatı sığdıran kadınlarımızdan öğrendik. Kadın bu hayatta en değerli ve en önemli varlık. Hiçbir kadının biri tarafından korunup kollanmaya ya da sırf kadın olduğu için pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok.

Tarihimiz boyunca kadınlarımız; merhameti ve cesareti ile gün oldu cepheye mermi taşıdı, gün oldu Mehmetçik'in yaralarını sardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün: "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez" veciz sözü bu minvalde çok kıymetlidir. Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki; Halime Hatun, Nene Hatun, Kara Fatma, Safiye Ali, Sabiha Gökçen gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır. Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında büyük bir rol oynamaktadır.

Kadına tamamlayıcı rol biçen değil, birleştirici rol üstlenen; her soruyu başkalarının kararlarıyla değil kendi kararlarıyla yanıtlama cesareti gösteren; bir güne özel değil her gün özelinde değer üreten, hizmet eden, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan, eğiten, yetiştiren başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı varlıkları ile anlamlı kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Unutmayalım; merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insandır, biz insanoğlu; biz de diyoruz ki siz yokken 1 değil, çok eksiğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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