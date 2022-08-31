Vahap Seçer, Zafer Bayramı'nda Binlerce Gençle Birlikte 10. Yıl Marşı'nı Söyledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen Nova Norda ve Gazapizm’in sahne aldığı konsere katıldı. Bayram coşkusunu konserdeki gençlerle birlikte yaşayan Başkan Seçer, binlerce gençle birlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen Nova Norda ve Gazapizm'in sahne aldığı konsere katıldı. Bayram coşkusunu konserdeki gençlerle birlikte yaşayan Başkan Seçer, binlerce gençle birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Akşam saatlerinde Forum AVM önünden yüzlerce Mersinli'nin, ellerinde bayraklarla konser alanına doğru kortej eşliğinde yürüyerek başlattığı bayram coşkusu, meydanda yankılanan şarkılarla taçlandı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde, ellerinde renkli ışıklar ve Türk bayrakları ile Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüyen kalabalık, günler öncesinden heyecanla beklenen konserde Nova Norda ve Gazapizm'i dinledi. Sanatçılar, söyledikleri şarkılarla Mersinlilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

"SİZLERE GÜVENİYORUZ, SİZLERE İNANIYORUZ. SİZLER DE BİZE İNANIN"

Konser alanında yaptığı konuşmada, Mersin'de 30 Ağustos coşkusunu gençlerle hep birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de öğrenci olmak, genç olmak bir ayrıcalık. Üniversite okumak isteyen bütün gençleri Mersin'e davet ediyorum. Otobüs 1 lira, yemek 3,5 lira. Okuma salonları var, yurt var. Her şey var. Ben de genç olsam; Atatürk'ün kenti, çağdaş bir kent olan Mersin'de yaşardım" dedi.

Gençlere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihimizde çok önemli bir gün olduğunu ve Cumhuriyetin temel taşlarının döşendiği, ulus olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız bir zafer olduğunu hatırlatan Başkan Seçer,"Atatürk'ün devrimleriyle ve Cumhuriyetle beraber, çağdaş bir toplum olduk. O'nun izinden giderek, muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sizler de bize inanın. Sizleri babanızın sevgisiyle, annenizin şefkatiyle kanatlarımızın altında koruyacağız" diye konuştu.

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından gece, Nova Norda ve Gazapizm konserleriyle devam etti. Başkan Seçer'in de ilgiyle izlediği konserde gençler, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. Konser sonunda Başkan Seçer, binlerce gençle birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

MERSİNLİLER ZAFER COŞKUSUNDA BULUŞTU

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ilk andan beri ortak olan Mersinliler, konser öncesi gerçekleşen kortej yürüyüşünde de birlik ve beraberlik mesajı vererek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Dilber Şenol: "Keşke her günü 30 Ağustos gibi kutlasak. Herkes içine kapandı, karanlık bir ortamdayız. Ben Belediyemizin yaptığı bütün hizmetlerden memnunum. İyi ki var, iyi ki böyle bir belediyemiz var. Yaptığı bütün etkinliklere katılabildiğimiz kadar, yaşımız ve ortamımız elverdiği kadar katılıyoruz. Çok da memnunuz."

-Evşen Ersöz: "Bugün Mersinliler olarak bu coşkuyu yaşıyor olmak, inanılmaz güzel bir mutluluk. 100. yılı yaşıyoruz. İnşallah daha nice 100. yıllara."

-Ayşe Başcı: "Mustafa Kemal Atatürk, Atamız bizim her zaman aklımızda ve ruhumuzda. Bugün de Zafer Bayramı. Her zaman da kutlayacağız."

-Hanifi Albayrak: "Ömrümüzün sonuna kadar bu coşkuyu yaşayacağız. Ben bu yaştayım ve buraya geldim. Sonuna kadar da gideceğiz."

-Hasan Öztürk: "Duygularımı söyleyemeyecek kadar heyecanlıyım. İyi ki Atatürk varmış. İyi ki bu vatanı bize armağan etmiş. Harika bir duygu."

-Berna Kalkan: "Gerçekten çok duyguluyum. Bütün Türkiye, bütün Atatürk'ü sevenler çok güzel şeyler yaşasın. Her şey çok güzel olacak, biliyorum" ifadelerini kullandı.

-Ezgi Uzar: "Son yıllarda bu tür etkinlikler çoğaldı. Gayet memnunum. Kalabalığı görünce daha çok memnun oluyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder. Hepimizin, Atatürk'ün bu vatanı nasıl kazandığını öğrendiğimiz nice yıllar diliyorum."