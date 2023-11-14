Vahap Seçer, 'Mtosb 4. Bölge Parsel Tahsis Töreni'ne Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından düzenlenen 'Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 4. Bölge Parsel Tahsis Töreni'ne katıldı.

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, MTOSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, iş insanları, yatırımcılar ve basın mensupları yer aldı.

SEÇER: "MERSİN'DE ARAZİ AÇMAYA MÜSAİT TOPRAKLAR YOK"

Törende konuşan Başkan Seçer, 4. Bölge'yi hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Mersin'in geniş bir hinterlantta olmasına rağmen geniş arazi açmaya müsait toprakları olmadığına dikkat çeken Seçer, "Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) en büyük sorununun yeni arazi yerlerini açmak olduğunu düşünüyorum. Keşke bol miktarda sanayi açabileceğimiz hazine arazileri olsa ve bunların tahsisini yapabilsek. Neticede oraya bir tesis kuruluyor. Bunun bir maliyeti var. Orada istihdam yaratılacak, ekonomiye katkı sunulacak ama ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliği yatırım hızını düşürebilir. Oysaki arazi maliyetlerini düşük seviyede tutarsak daha fazla yatırımcı yeni fabrikalar kurar ve yeni istihdam alanları açmaya çalışır" dedi.

"MERSİN'İN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ 1/5000'LİK PLANLARIN SONUNA GELDİK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan imar çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, Mersin'in uzun süredir beklediği 1/5000'lik planların artık sonuna geldiklerini belirterek, "Mezitli, Yenişehir ve Toroslar'da önemli bir kısmı tamamlandı. Ancak buralar zaten konut bölgeleri. Akdeniz bölgesi ile ilgili 2 etapta da 1/5000'likleri tamamladık. İtiraz süresi şu anda askıda ve kısa süre sonra o da gerçekleşecek ve ilçe belediyesi 1/1000'lik planları yaptıktan sonra orada depolama, sanayi ve lojistik alanları için çok sayıda araziye kavuşabileceksiniz. Bu arazilerin imara açılması doğal olarak hem arzı artıracak hem de fiyatlarda bir denge oluşturacaktır" diye konuştu.

OSB ile ilgili zaman zaman suda kısıtlamaya gittiklerini ve bunun sebebinin kuraklık olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin'in içme suyunun yüzde 85'ini Berdan Havzası'ndan sağlıyoruz, Oradan buraya terfi istasyonlarımız vasıtasıyla elektrik enerjisiyle su basıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir maliyet demektir ve şu anda oradaki hatlar yüzde 100 kapasite ile geliyor. Biz bunun tedbirini almazsak, bu sistemle bir müddet sonra Mersin'de bölgesel olarak artık suyu kısıtlayarak vermek zorunda kalırız" dedi. Bu konuda önceki dönemlerde önlemler alınmaya başlandığını ancak bazı sebeplerden dolayı gecikmeler yaşandığını hatırlatan Seçer, Berdan Havzası'ndan çok daha yüksek su tutma kapasitesine sahip olan Pamukluk Barajı'nın devreye girdiği zaman artık Mersin'in içme suyunu buradan karşılayacaklarını belirtti.

"PAMUKLUK BARAJI'NIN DEVREYE GİRMESİYLE MERSİN'İN SU SORUNU ORTADAN KALKMIŞ OLACAK"

Yönetime gelmeleriyle beraber Devlet Su İşleri (DSİ) ile bir protokol yaptıklarını söyleyen Seçer, barajın isale hattını DSİ'nin, arıtma tesisini ise Büyükşehir'in yapması konusunda anlaştıklarını kaydetti. Seçer, "Arıtma tesisi için 80 milyon Euro'luk bir yatırımı biz yapacağız. Bunun 40 milyon Euro'luk bölümünü hibe şeklinde finansmanını sağladık. Çok yeni bir haber bu. Bu da bizi son derece mutlu etti ve kısa süre içerisinde hem DSİ'nin hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin merkeze ve merkez dışındaki yerleşim yerlerine dair artık Pamukluk Havzası'ndan cazibeyle su sağlama fırsatı olacak. Bu da maliyetlerimizi düşürdüğü için Mersin halkı hem suyu daha ucuz fiyatlarla kullanacak ve artık Mersin'in çok uzun yıllara sari su sorunu da ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT YOLU ARAÇLARIN KONFORLU ULAŞIMINI SAĞLAYACAK BİR NİTELİKTE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Otoyoldan OSB'ye bağlantı sorunu olduğuna dikkat çeken Seçer, "Otoyolda Mersin Büyükşehir'e ait grup yolu var. Şu anda da kullanıyorsunuz. Bir de karayollarının yeni açacağı bir yol var. Tabi karayollarının uhdesinde, o konuda bir değerlendirme yapamam. Ancak biz mevcut yolu mümkün olduğunca araçların konforlu ulaşımını sağlayacak bir nitelikte tutmaya çalışıyoruz. Ama yolun dar olduğunu da biliyoruz. Bizim oralarda genişletme imkanımız var ama kamulaştırma imkanımız yok. Eğer karayolları bizim kamulaştırmamıza katkı sunarsa biz o genişlemeleri de yaparak grup yolunu size diğer yol yapılana kadar daha konforlu hale getirebiliriz diye bir çalışmamız oldu" dedi.

"MERSİN HER GEÇEN GÜN DAHA DEĞERLİ BİR KENT HALİNE GELİYOR"

Mersin'in sürekli olarak büyüyen ve gelişen bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sanayi ve tarım üretiyor, lojistik ürünleri taşıyor; hizmet sektörü ve turizm sektörü çalışıyor. Mersin her geçen gün daha değerli bir kent haline geliyor. Başka şehirlere gittiğim zaman Mersin ile ilgili yapılan olumlu değerlendirmeler beni gururlandırıyor. Mersin 10 yıl önce diğer şehirlerde konuşulan Mersin değil, artık o algı yok" diye konuştu.

Mersin'in huzur kenti odluğunun altını çizen Seçer, "Mersin bir arada yaşayan, birbirini seven, çalışan, üreten, gelişmek isteyen, daha güzel bir yaşam için, çocuklarına rızk kazanmak için alın teri döken insanların kenti. Bu da bana onur veriyor. Limanımızla, verimli ovamızla, topraklarımızla, dağımızla, her şeyimizle mükemmel bir şehirde yaşadığımızın farkında olup bu şehre hep beraber sahip çıkmalıyız" dedi.

PEHLİVAN: "4. ETABI DA İLİMİZE, SANAYİCİMİZE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Tarsus OSB'nin 1993 yılında 30 girişimciyle yolculuğa başladığını belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise "Bugün ne mutlu ki bu gelişim yolculuğu içerisinde 4. etabı da ilimize, sanayicimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi genel olarak ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif sektörlerden birisi. OSB'ler bu maksatla tesis edilmiş ve sanayileşirken düzenli yapılaşmayı, çevreyi korumayı, bilimi ve teknolojiyi etkili şekilde kullanmayı, altyapı-üst yapı hizmetlerinden müştereken yararlanmak suretiyle orada bir fayda üretmeyi ve kümelenmeyi de dikkate alarak profesyonel anlamda bir yapılanmayı da gözetmek gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki üreterek, istihdam ederek ve çarkları döndürerek kalkınacağız, kalkınıyoruz. Bunu görüyor olmanın mutluluğunu da hep birlikte yaşıyoruz" diyerek, destek olan herkese teşekkür etti.

TEKLİ: "HEM ÜLKEMİZ HEM MERSİN İÇİN 4. ORGANİZE SANAYİ BÜYÜK BİR KAZANIM OLDU"

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de hedeflerinin bölgeye 6 bin istihdam imkanı kazandırmak olduğunu, OSB 4. Bölge Parsel'in hayata geçirilmesinin hem Türkiye hem de Mersin için çok büyük bir kazanım olduğunu ve önümüzdeki günlerde 5.'sinin açılması için hızlı bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli tarafından 4. Bölge Parsel Tahsis İmza Töreni gerçekleştirildi. Ardından ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli tarafından yatırımcılara Sanayi Parseli Ön Tahsis Belgeleri takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.