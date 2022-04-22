Vahap Seçer: 'Lojistik Köy İçin Söz Kestik'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Mersin'in ihtiyacı olan lojistik köyün yapımı için UND ve MTSO ile yol haritası çizdiklerini söyleyen Seçer, "Lojistik köyü Mersin'de gerçekleştirmek için aramızda söz kestik. Bu işin, bu projenin gerçekleşmesi için belediyemizin üzerine düşen ne görev varsa bunu yerine getirmeye hazırım. Çünkü benim kentime önemli bir değer katacak. Mutlaka Mersin'in lojistik bir köye kavuşması lazım ve bunun için de iş birliğimiz şart" dedi.

Başkan Seçer'in makamında gerçekleştirilen ziyarette Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da yer aldı.

Başkan Seçer, lojistik sektörünün diğer sektörlerle bağı olduğunu belirterek, "Diğer sektörlerin yaşama tutunabilmeleri için de lojistiğin sorunsuz sürdürülebilir olması lazım. Yani bugün burada tarımsal üretim olmazsa lojistik olmaz, liman olmazsa lojistik olmaz, sanayi üretimi olmazsa lojistik olmaz. Onlar var olacak ama bunlar varken, yeni bir sektör ortaya çıkıyor; lojistik. Onun da hayatını idame ettirebilmesi için, onların üretime devam etmesi lazım. Yani burada mal, taşınabilir bir üretim olması lazım, ürün üretimi olması lazım ya da ihracat, ithalat yapacaksınız. Hepsi var. Hep bu konular konuşuldu ama bugüne kadar bir adım atılamadı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde MTSO'nun da içinde olduğu bir toplantı yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, "Belediye Başkanı olarak lojistiğin bölgemize ve Türkiye ekonomisine katkısının farkındayım. Mersin'de bir lojistik köye ihtiyaç var ama yol ve yöntem belirleyip, bunu başlatmanın yollarını aramamız lazım. Bu bir başına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üstesinden geleceği bir proje değil. Merkezi hükümetin ya da UND'nin, Büyükşehir'in hep beraber bu projeksiyona katkı sunması gerekiyor. Ama burada aslında lokomotif olacak olan sizlerin de çabası. Türkiye'nin diğer bölgelerinde örnekleri var. Nasıl bir yöntemle Mersin'de bir an önce bunu hayata geçirelim? En büyük sorun yer sorunu. Öncelikli olarak bunu çözmemiz lazım, diğerleri teferruat kalıyor, daha rahat çözebileceğimiz mesele" diye konuştu.

"MERSİN'E BİR LOJİSTİK KÖY KAZANDIRALIM"

Başkan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir komisyon oluşturalım. Biz de bu komisyona üst bürokrasi seviyesinde üye verelim. Ticaret ve Sanayi Odamız, ilgili dernekler, odalar, kurumlar, kuruluşlar, herkes buna dahil olsun. Mersin'e bir lojistik köy kazandıralım. Ben Belediye Başkanı olarak şunu söyleyeyim; bu işin, bu projenin gerçekleşmesi için belediyemizin üzerine düşen ne görev varsa bunu yerine getirmeye hazırım. Çünkü benim kentime önemli bir değer katacak. Lokasyonundan dolayı Mersin lojistiğin başkenti. Bunu ete kemiğe büründürmek bir emek ister. Bunu da hep beraber yapmamız gerekiyor. Bölgemiz için çok önemli bir yatırım ve proje. Mutlaka Mersin'in lojistik bir köye kavuşması lazım ve bunun için de iş birliğimiz şart."

NUHOĞLU: "MERSİN'İN HAK ETTİĞİ YER LOJİSTİĞİN BAŞKENTİ OLMASIDIR"

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Başkan Seçer'in açıklamaları üzerine, "Sizin zaten bu vizyonunuz bize güç veriyor" dedi. Mersin'in kendileri için çok önemli bir bölge ve şehir olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, "Her seferinde söylerim; Türkiye'nin başkenti Ankara, ekonominin başkenti İstanbul ama lojistiğin başkenti de Mersin'dir. Burası ihracatın merkezi" diye konuştu. Lojistik köy konusuna belediyelerin öncülük yapması gerektiğini vurgulayan Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Geri kalan da Ankara işte. Ankara'ya da ama sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı son dönemlerde hep lojistik diyor. İnşallah altını da doldurabilecek projeler bakanlıklarımızda üretilebilir. Madem ihracatla kalkınacağız, o zaman lojistik konusundaki problemleri çözmemiz lazım. İnşallah burada hayalini kurduğumuz 2 bin, 4 bin dönüm yerlerde hem limanıyla beraber ama bu limanın yanına yeni bir limanla beraber, yeni bir kara terminaliyle beraber yapılır. Bence Mersin çok daha hızlı kalkınacaktır, buna çok net eminiz."

Lojistik olarak bir sektör değil, bütün sektörlerin altyapısı olduklarını sözlerine ekleyen Nuhoğlu, "Mersin'in hak ettiği yer lojistiğin başkenti olmasıdır ve başkenti de biz öyle görüyoruz ve bunu da sürdürme konusunda sivil toplum örgütleri olarak hazırız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK LOJİSTİK TOPLANTISINI MERSİN'DE YAPTIK"

Başkan Seçer'in makamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından ise Divan Otel'de düzenlenen iftar yemeğine geçildi. İftar yemeğinde MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve iş dünyasından isimler yer aldı. Lojistik sektörünün, Türkiye'nin ve Mersin'in en önemli sektörleri arasında olduğunu ifade eden Başkan Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen lojistik ve nakliyeci buluşmasını hatırlattı.

Gerçekleştirilen toplantının ardından lojistik sorunlarının Türkiye genelinde konuşulmaya başlandığını söyleyen Başkan Seçer, lojistik köy yapmak için önemli adımlar attıklarını belirterek "Şunu mutlulukla görüyorum ki o toplantıdan sonra lojistik sektörünün sorunları Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Demek ki bir konunun üzerine giderseniz, şöyle elinizin ucuyla değil, avucunuzda kavrarsanız yapamayacağınız hiçbir iş yoktur. Bitiremeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. Şimdi arayış içerisinde olduğumuz lojistik köyü nasıl yaparız? Çözüm yoluyla ilgili biz arayış içerisindeyiz. Sittinsenedir konuşuluyor. Lojistik sektörü Mersin'de var oldu olalı lojistik köy aşağı, lojistik yukarı ama bir arpa boyu yol alınamamış" diye konuştu.

"LOJİSTİK KÖYÜ MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ARAMIZDA SÖZ KESTİK"

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve UND ile sık sık toplantı yaptıklarını ve lojistik köy için yol haritası çizdiklerini aktaran Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Şöyle bir yol izleme kararı aldık. Dedik ki; Ticaret ve Sanayi Odası, UND, Mersin Büyükşehir Belediyesi; kurumlar birer temsilci verip çalışmaları başlatalım, bir yöntem bulalım. Bu işi ete kemiğe büründürelim. Yani lafta kalmayalım, bir icraat yapalım ve ilk toplantıyı yaptı arkadaşlarımız. Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldiler. İlk etapta bölgeyi taradılar. İmar planları şu anda çalışılıyor Mersin'in. Nerede, ne yapılabilir, Mersin Büyükşehir Belediyesi bu işte nasıl katkı sunabilir, diğer kurumlar nasıl katkı sunabilir, bunun çalışmaları yapılıyor. Bugün de UND Yönetim Kurulu Başkanımız ve çalışma arkadaşları geniş bir heyet halinde ikinci kez beni kısa bir süre içerisinde tekrar ziyaret ettiler. Samimi düşüncelerimizi orada da paylaştık ve artık uzun süredir lafta kalan lojistik köyü Mersin'de gerçekleştirmek için aramızda söz kestik. Buradan da bunu açıklıyorum ki biz de kendimizi bağlayalım. Sizlerin karşısında bir çalışma içerisinde olduğumuzu söyleyelim ve siz de bu işin ucundan değil, avcunuzla kavrayın ki hep beraber bu işi çözelim istedim."

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da "Biz geniş ve büyük bir aileyiz. Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır bu sektörün geleceğini tasarlayan, ileriye taşıyan ve hepsinden önemlisi de sektörün ve öncelikle ülkenin performansı için var gücüyle çalışan bir sektörüz. Bugün geldiğimiz noktada, Sayın Başkan da çok net söyledi ki; lojistik köye ihtiyaç var. Biz de buna inanıyoruz ve UND olarak Sayın Başkan'ı da ziyaret ettik bugün. Biz de hazırız dedi. Artık yan yana geleceğiz. Sadece bu lojistik köy Mersin'e ait olmayacak, bütün Anadolu'ya ait olacak, bütün Anadolu'nun sahipleneceği bir yapı kuracağız" dedi.