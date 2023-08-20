Vahap Seçer: "Bu Kenti Hep Beraber Yöneteceğiz. Başka Bir Mersin, Başka Bir Tarsus Yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta düzenlenen 2. İncir Şenliği'ne katıldı. Başkan Seçer, “Bu kenti hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber kalkınacağız. Hep beraber mutlu olacağız. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz, biz herkesi kucaklıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ayrıştırıcı sözlere kanmayın. Birbirinizi sevin, sayın. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye, başka bir Mersin, başka bir Tarsus yok” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta düzenlenen 2. İncir Şenliği'ne katıldı. Başkan Seçer, "Bu kenti hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber kalkınacağız. Hep beraber mutlu olacağız. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz, biz herkesi kucaklıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ayrıştırıcı sözlere kanmayın. Birbirinizi sevin, sayın. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye, başka bir Mersin, başka bir Tarsus yok" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem Tarsus'a has ürünleri tanıtmak hem de Tarsus'un zenginliğini artırmak için bu yıl ikincisini düzenlendiği Tarsus İncir Şenliği, üreticilerden ve katılımcıların beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonda, üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, katılımcılar da Tarsus'a ait zenginliklerin tadını çıkardı.

Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'nde düzenlenen 2. İncir Şenliği'nde gün boyu süren Köy Bizim Şenlik Bizim, çocuklara oyun ve yüz boyama gibi birbirinden farklı etkinlikler ve ikramlar, şenliğe katılan aileler ve çocuklarına eğlence dolu bir gün yaşattı. Şenlikte stant kuran üretici kadınlar da Büyükşehir sayesinde ürünleri tanıtma ve gelir elde etme imkanı bulurken, katılımcılar ise sevdiklerine hediyeler alma fırsatı yakaladı.

Şenliğe; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, stantları tek tek gezerek üreticilerle bir araya geldi ve stantlardan alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile başlayan şenlik, konuşmalar ile devam etti.

Şenlikte Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Allah çoluğumuzun, çocuğumuzun kursağından, tüyü bitmemiş yetimin hakkını geçirmeyi nasip etmesin. Hele hele siyasetçiler için. Görevimi yapmanın huzuru ile yaşıyorum. Bu koltukların, babamızın koltuğu olmadığı, halkın koltuğu olduğu bilinci ile bu görevi yaptığımız için sabah da erken kalkıyoruz. Enerjimiz yüksek, omuzlarımızda sorumluluk var ve işimizi zevkle yapıyoruz. Bize bir teşekkürünüz, bir hayır duanız tüm dünya malına bedeldir. Bunun için görev yapıyoruz. İncir bu bölgenin önemli bir ürünü. İncir deyip geçmeyin. Bütün dinlerin tarihinde incir vardır. Cennet meyvesidir. Kutsal bir meyve gibi. Bu bölgenin muazzam havasından, suyundan, toprağından kaliteli incir üretimi var. Burada ilk seçildiğim dönemlerde bir etkinlik yaptık. Sonrasında araştırdık ve bu bölgeye en uygun çeşidi bulup 2020 yılında 20 mahallemize toplam 12 bin 810 adet incir fidanı desteği verdik. Şimdi bu yediğimiz dörtler siyah inciri o fidanların ürünü. Meyvelerini vermeye başladı. Hoşuma giden bir tarafı var; zaten muhtarımız da fiyatların yüksekliğinden, memnuniyetten bahsetti; direkt ihracata gidebiliyor olmaları. Ülke ekonomisi için ihracat lazım. Sen bana ben sana ülke büyümez, ülke üretecek, ürettiğini gemilere, tırlara, kargo uçaklarına yükleyecek yurtdışına gidecek. Dolar, Euro gelecek. Ülke böyle kalkınır. İnşaat yapmakla, para basmakla, darphaneyi çalıştırmakla, bol parayla ülke kalkınmaz. Üreteceksin. Tarımı, sanayiyi istihdamı sağlayan tüm sektörleri önceleyeceksin. Turizmi önceleyeceksin; turist gelecek. Sanayi, teknoloji ürünü gidecek, para gelecek. Mühendisin, teknisyenin, atölyede usta, fabrikada işçi çalışacak. Burada çiftçi çalışacak, tarım işçisi çalışacak. Herkes çalışacak. Terleyecek, mutlu olacak. Çünkü ekonomisi iyi olacak, huzurlu olacak.

4,5 yıldır belediye başkanıyım. Yani sorumluluğum var, yetkim var, imkanım var, hizmet yapıyorum. Dedim ki asıl siyaset bu alanmış; yani bir fidanı dikip yetiştirmek, onun suyunu, gübresini vermek, köyün yolunu yapmak, hastanın acısını dindirmek, yoksulun karnına sıcak yemek göndermek; bunlar. Yönetici bunları yapacak. Üretim yapacak. Oy uğruna kavga et, sabahtan akşama kadar sen bana ben sana ağzımıza geleni söyleyelim. Hiçbir faydası yok. Memleketimize bir faydamız olsun. Bunun için yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tarımı çok önemsiyoruz. Anamur'dan buraya kadar, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar herkes biliyor; 'Vahap Başkan çiftçidir, ziraatçıdır bu işi bilir, çiftçinin derdini bilir. Sulama için sulama borusu ihtiyacının farkındadır. İncir fidanın ihtiyacının zeytin fidanı ihtiyacının, çiçek fidesinin farkındadır. Bunları bize destek olarak verir. Bu bölge Yörüktür. Bunlar keçi işi yapar, keçicilikle, koyunculukla beslenir. Çocuklarının rızkını götürür. 'Vahap Başkan bunları bize dağıtır, yem desteği verir, ilaç desteği verir...' Bunu biliyor ve yaptı Vahap Başkanları, 4,5 yıldır yaptı. Kaldığı sürece de tarıma desteğe devam edecek. Özellikle yüksek arazilere su motopompla basılır. Onun içinde sulama borusu lazım. 100 kilometre dağıttık. Bunlar bir belediye bünyesinde yapılan çok önemli desteklerdir. Çünkü çok önemli bütçeler hazırlıyoruz, bütçeler ayırıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Seçer, incir üreticilerine kooperatifleşmeleri yönünde tavsiyede bulunarak, şunları dile getirdi:

"Üretim güzel, ürünü de kaliteli yetiştiriyorsunuz. Daha iyi pazar bulmak, daha yüksek fiyata ürünlerinizi satmak için mutlaka bir araya gelin. Kooperatif diye bir kavram var, bir kuruluş, bir kurum var. Kooperatifleşin, bir araya gelin. Bunların üretimini tek kalemden, üretim için bütün girdileri daha ucuza sağlarsınız. Bir yerden bunların pazarlamasını yaparsınız, daha yüksek fiyatlara pazarlarsınız, maliyetleriniz düşük olur, daha teknik üretimler yaparsınız. Bunu başkanınız olarak size öneriyorum. Her türlü desteği vermeye de açık olduğumu ifade etmek istiyorum."

Belediye seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan Seçer, vatandaşların hizmete göre değerlendirme yaptığını aktararak, şunları belirtti:

"Vatandaş, hizmet yapana oy verecek. Vatandaş her şeyi görüyor. Vatandaş, belediye hizmetlerini getirene oy verir. 'Ben Ak Partiliyim ama Allah var Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanından da memnunum. Yolumu yapıyor, suyumu getiriyor' der. Bu kenti hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber kalkınacağız. Hep beraber mutlu olacağız. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz, biz herkesi kucaklıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ayrıştırıcı sözlere kanmayın. Birbirinizi sevin, sayın. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye, başka bir Mersin, başka bir Tarsus yok. Başkanınız olarak sizden bunu istiyorum."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tarsuslular ile bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tarsus Türkiye'nin en bereketli toprakları üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Tarsus'un çalışkan halkı bu bereketli toprakları emekle, azimle ve kanaat ile milli servete ve aynı zamanda kazanca çeviriyorlar. Tarsuslular olarak çok şanslısınız. Çünkü Allah bu bölgeyi yeryüzü sofrası gibi 1001 nimetle donatmış. Biliyorsunuz kutsal kitaplarda buğdayın, zeytinin, üzümün ve incirin adı geçer. Bu ürünleri yetiştiren yerler kadim ve zengin bir kültüre sahip yerlerdir. Tarsus'ta bu saydıklarımızın her biri ayrı ayrı ve en güzeli yetişmektedir. Şöyle bir tanımlama vardır ovalarından yağ dağlarından bal akan şehir diye. İşte Tarsus'umuz da tam böyle ovasından yağ dağlarından bal akıyor."

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, 'İncir Yetiştiriciliği' ile 'İncirli Lezzetler' yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Şenlik, Mersinli İsmail'in sahne alarak katılımcılara konser vermesiyle sona erdi.