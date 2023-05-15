Utku Çakırözer: "İkinci Tura Daha Güçlü Gireceğiz"

14 Mayıs seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre CHP’den yeniden Eskişehir milletvekili seçilen Utku Çakırözer, "Ortaya çıkan tabloda yeniden güçlü bir kampanya ile biz halkımızı ikna edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin ihtiyacı olan demokrasi, hukuk devleti, Türkiye’nin ihtiyacı olan üreten Türkiye, hakça paylaşan Türkiye hedefinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. O yüzden ikinci tura güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

14 Mayıs seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den yeniden Eskişehir milletvekili seçilen Utku Çakırözer, "Ortaya çıkan tabloda yeniden güçlü bir kampanya ile biz halkımızı ikna edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi, hukuk devleti, Türkiye'nin ihtiyacı olan üreten Türkiye, hakça paylaşan Türkiye hedefinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. O yüzden ikinci tura güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den yeniden Eskişehir milletvekili seçilen Utku Çakırözer, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini söyleyen Çakırözer, AKP'nin tek başına TBMM'nde çoğunluğu elde edemediğine dikkat çekti.

"HALKIMIZI İKNA EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Utku Çakırözer şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında kendisi oy kaybı yaşamış durumda hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de TBMM'nde partisi çoğunluğu elde edemedi. Ancak MHP'nin desteğiyle çoğunluğu elde ediyor. O da bir önceki parlamento dönemine göre azalan sayıda. 20 küsur milletvekili sayısı azalmış durumda. Aslında bakarsanız Cumhur İttifakı tarafında hem cumhurbaşkanlığını alamama hem de parlamentoda sayısının azalması gibi bir başarısızlık söz konusu. Seçim ikinci tura kaldı. Biz inanıyoruz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dünyada da örnekleri var. Bu tür iki turlu sistemlerde önde olan ille de ikinci turu kazanacak anlamına gelmiyor. İkinci tur için çok büyük bir mücadele vereceğiz. Beklediğimiz oy oranı oldu mu? Olmadı. Bizler daha iyisini bekliyorduk. Ama ortaya çıkan tabloda yeniden güçlü bir kampanya ile biz halkımızı ikna edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi, hukuk devleti, Türkiye'nin ihtiyacı olan üreten Türkiye, hakça paylaşan Türkiye hedefinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. O yüzden ikinci tura güçlü bir şekilde gireceğiz."

"ATATÜRK İSMİNİ AK PARTİ KALDIRDI"

Sinan Oğan'a oy veren kitlenin ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy vereceğine inandığını belirten Çakırözer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık iki aday var. Sinan Bey'e oy veren kitle de o iki adaya bakarak, o iki adayın nasıl bir Türkiye, nasıl dünya ile ilişki içinde olan bir Türkiye düşündüklerine bakarak karar verecekler. Mesela ülkemizde hepimizi olumsuz etkileyen Suriyeli sığınmacılar konusu. Bu konuda başından beri en kararlı tutumu takınan Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP oldu. O yüzden o konuda kaygısı olanların herhalde gidecekleri yer bu sorunu başımıza musallat eden Sayın Erdoğan olmayacaktır diye düşünüyorum. Doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ve Millet İttifakı'nın projelerini, çözüm önerilerini belki biraz daha iyi anlatmamız gerekecektir. Onun dışındaki konularda da Sayın Oğan'ın simgelediği, vurguladığı konulara baktığınızda Atatürkçülük diyor mesela. Eskişehir'imizde örnek verdiğimizde, Eskişehir'imizde Atatürk'ün ismini statlardan silen CHP olmadı, AK Parti iktidarı oldu. ya da Türkiye'de diğer statlarını da düşünürseniz cumhuriyetin kurucuların isimlerini statlardan silen, Atatürk'ün ismiyle anılan havalimanını kapatan vs CHP olmadı, Sayın Kılıçdaroğlu olmadı. Tayyip Erdoğan oldu. O yüzden bunları da dikkate alacaklardır ama anlatmamız lazım. Andımızın nasıl Türkiye'de kimler tarafından kaldırıldığını anlatmak lazım. Türkiye'nin milliyetçilik konusunda bu iktidarın, tek adam yönetiminin Türkiye'ye nasıl zemin kaybettirdiğini, ulusal çıkarlarımızı koruyamadığını anlatmamız lazım.

"İKNA ETMEK İÇİN OLANCA GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Sinan Oğan'a destek veren hangi gerekçeleri varsa Kılıçdaroğlu-Erdoğan tercihi olduğunda ben onların kafalarındaki soru işaretlerin tümüne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın yanıtlarının olduğunu ve bunların diğer rakibimiz konusunda Sayın Erdoğan ile kıyas bile götürmez bizim projelerimiz. Zaten sorunun sorumlusu, kaynağı olan kişiye gidip oy vermelerini ben beklemiyorum ama yine de biz sadece Sinan Oğan'a oy verenleri değil, Sayın Erdoğan'a ilk turda oy vermiş olanları ikna etmek için olanca gücümüzü kullanacağız.

"ESKİŞEHİR'DE ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Eskişehir'de 7 olan milletvekili sayımız maalesef 6'ya düştü. Çünkü pandemi döneminde kayıtlarını aldıran birçok öğrenci kayıtlarını geri getirmediği için seçmen sayımız azaldığı için 6'ya düştü. 6 milletvekili çıkaran Eskişehir'de Millet İttifakı 4 milletvekili çıkardı. CHP, 2 olan vekil sayısını 3'e çıkardı, İYİ Parti 1 olan milletvekili sayısını korudu ve 4'e çıktık. AK Parti de 2 milletvekilinde kaldı. MHP de çıkaramadı. Bence bu önemli bir başarı. Ben Eskişehirlilere oy versin vermesin herkese teşekkür ediyorum. Bunun için çok çalıştık. Sadece kent merkezinde değil, ilçelerinde köylerinde bütün kampanya boyunca 7 gün 24 saat çalıştık adaylar olarak. İl örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçelerimiz. Sadece CHP değil ittifak içinde olduğunuz ittifak ortaklarımızla çok çalıştık. Çok somut bir başarı var elimizde."