Üsküdar Doğancılar'da 'Tavuklu Doktor' Özferendeci'nin evi yıkım sürecine girdi

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Üsküdar'ın unutulmaz çocuk doktorlarından Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin Doğancılar'daki evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine girdi. Yardımsever kişiliğiyle tanınan ve halk arasında "Tavuklu Doktor" olarak bilinen Özferendeci, yıllarca ihtiyaç sahibi ailelere destek olmasıyla hafızalarda yer etti. Doktorun yıkılacak olan evi havadan görüntülendi.

Üsküdar'da uzun yıllar çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin Doğancılar'da bulunan evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine girdi. Üsküdarlıların yakından tanıdığı Özferendeci, meslek hayatı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla tanındı. Hastalarına günün her saatinde ulaşmaya çalışan Özferendeci'nin, maddi durumu yetersiz olan ailelerden muayene ücreti almadığı, bazı zamanlarda ilaç masraflarını karşılayacak parayı da ailelere bıraktığı anlatılıyor. Doktorun, hasta çocukların daha hızlı iyileşmesi için evlerine tavuk götürdüğü ve bu nedenle halk arasında "Tavuklu Doktor" olarak anıldığı biliniyor.

Üsküdar'ın hafızasında önemli bir yere sahip olan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci, 8 Eylül 1970 tarihinde hayatını kaybetmiş, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti. Doğancılar'daki evinin yıkımına başlanması, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında da nostaljik hatıraları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı