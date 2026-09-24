Haberler

Üsküdar Doğancılar'da 'Tavuklu Doktor' Özferendeci'nin evi yıkım sürecine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Doğancılar'da 'Tavuklu Doktor' Özferendeci'nin evi yıkım sürecine girdi
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da uzun yıllar çocuk doktoru olarak çalışan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin Doğancılar'daki evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine girdi. Yardımseverliğiyle tanınan 'Tavuklu Doktor'un evinin yıkımı bölgede nostaljik hatıraları yeniden gündeme getirdi.

Üsküdar'ın unutulmaz çocuk doktorlarından Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin Doğancılar'daki evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine girdi. Yardımsever kişiliğiyle tanınan ve halk arasında "Tavuklu Doktor" olarak bilinen Özferendeci, yıllarca ihtiyaç sahibi ailelere destek olmasıyla hafızalarda yer etti. Doktorun yıkılacak olan evi havadan görüntülendi.

Üsküdar'da uzun yıllar çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin Doğancılar'da bulunan evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine girdi. Üsküdarlıların yakından tanıdığı Özferendeci, meslek hayatı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla tanındı. Hastalarına günün her saatinde ulaşmaya çalışan Özferendeci'nin, maddi durumu yetersiz olan ailelerden muayene ücreti almadığı, bazı zamanlarda ilaç masraflarını karşılayacak parayı da ailelere bıraktığı anlatılıyor. Doktorun, hasta çocukların daha hızlı iyileşmesi için evlerine tavuk götürdüğü ve bu nedenle halk arasında "Tavuklu Doktor" olarak anıldığı biliniyor.

Üsküdar'ın hafızasında önemli bir yere sahip olan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci, 8 Eylül 1970 tarihinde hayatını kaybetmiş, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti. Doğancılar'daki evinin yıkımına başlanması, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında da nostaljik hatıraları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Koca takım en sonunda bunu da yaptı

Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Yapay zeka ile oluşturup paylaştığı fotoğraflar başını yaktı
44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında

Yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı