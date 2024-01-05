Uşak Üniversitesi Filistin Davası ve Kudüs Konulu Panel Düzenledi

Uşak Üniversitesi Filistin, Gazze ve Kudüs ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu etkinliklerden biri olan ' Filistin Davamız ve Kudüs' konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hikmet Gültekin'in yaptığı panelde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kudüs Mihmandarı gazeteci Bülent Deniz, ' Filistin Davamız ve Kudüs' konulu birer konuşma yaparak soruları cevapladılar. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş açılış konuşması yaptı.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır süren soykırıma varan saldırılarını bir kez daha lanetlediklerinin altını çizerek, "İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Üniversite olarak Filistin konusundaki hassasiyetimizi dile getiriyor, gerek basın açıklamaları gerekse de panellerle konuyu gündemde tutmayı sürdürüyoruz. Hiçbir şüpheniz olmasın ki tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz mazlum Filistin halkına yönelik güçlü desteğimiz her zaman devam edecektir." dedi.

Savaş: 'Biz zalimin karşısındayız.'

Gazze düşerse İslam aleminin de düşeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, "Filistin, Gazze ve Kudüs bizim için çok önemli. Yapılan zulümün karşısında ve Filistin halkının yanında, zalimin karşısındayız. Yapılanlar utanç verici. Batılıların dilleri lal, gözleri kör. Gazze'ye gidecek insani yardımları engelleyecek kadar kalpleri katı. Aylardır insanların üzerine bombalar yağıyor. Gazze'yi açık hava cezaevine çevirdiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu vahşetin durması için çalışıyor, dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz. İnsanlık için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizim medeniyetimiz hiçbir coğrafyada vahşet yaşatmamıştır. Aksine bulunduğumuz her yere insanlık ve merhamet götürdük. İnanıyorum ki 'Nehirden denize' Filistin özgür olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Rektör Savaş, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkının yanında olmak, insan olmanın, vicdan sahibi olmanın bir gereğidir diyerek " Uşak Üniversitesi olarak yapılan zulme dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerde anlatılanlar sizlerin farkındalığını daha da artıracaktır. Tarihi iyi inceleyin. Okuyun ve sorgulayın. Teknolojinin zalimin elinde ne hale geldiğini görüyorsunuz. Sizler teknolojiyi iyi öğrenin ve insanlık hayrına kullanın. Nerede mazlum varsa onun yanında zalimin de karşısında olun. Değerli konuşmacılarımız Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kudüs Mihmandarı, habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in verecekleri bilgilerin konuyla ilgili farkındalığı daha da artıracağına inanıyorum. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panel Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hikmet Gültekin, Uşak Üniversitesi olarak zulmün durması için 'Filistin ve Kudüs' davasını diri tutmaya devam edeceklerini belirtti. Ardından soruların cevaplanmasının ardından Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından panelistlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle son buldu. Öte yandan panel ardından Gazze'de şehit olanlar ve tüm şehitlerimiz için lokma dağıtıldı. - UŞAK