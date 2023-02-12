Uşak Üniversitesi öğrenci ve personeli deprem bölgesine yola çıktı

Uşak Üniversitesi öğrenci ve personeli, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin meydana geldiği bölgelere yardım etmek amaçlı yola çıktı.

Uşak Üniversitesi öğrenci ve personeli, meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremleri sonrasında "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Personel ve öğrencilerin deprem bölgesine gidişi ile ilgili olarak Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen depremler herkes gibi bizim de yüreğimizi yaktı. Depremin ilk gününden beri bölgeye elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. 20 kişiden oluşan gönüllü öğrenci ekibimizi lojistik destek için Mersin'e, 8 kişiden oluşan üniversite personelimizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne doğru dualarla yolcu ettik. Deprem bölgesindekilerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmek için böyle bir ekip kuruldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Savaş; ayrıca "İlk günden itibaren deprem bölgesindeki öğrencilerimizle irtibat kurmak için gayret içindeyiz. Gerek maille gerek WhatsApp gurupları ile öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Gelen mesajlara anında cevap veriyor, isteklerini yerine getiriyoruz. İhtiyaçlarını tespit ediyor, hem üniversitemiz hem de yardımseverler aracılığıyla yardım sağlıyoruz. Eğitim-öğretim başladığında gelecek dönemle ilgili ne gibi destekler sunulacağına dair öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. AFAD aracılığıyla barınma sorunu olan öğrencilerimize de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Savaş "Öğrencilerimizden ve personelimizden yakınlarını kaybedenler oldu. İki öğrencimizin enkaz altından çıkarılmasını sağladık. Yakınlarını kaybeden öğrencilerimize ve personelimize sabırlar diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. - UŞAK