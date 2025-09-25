Uşak Üniversitesi'nde 'Kudüs Davamız' konferansı gerçekleştirildi

Uşak Üniversitesi'nde "Kudüs Davamız" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Kudüs Rehberi ve Uluslararası Kudüs Dostları Derneği Başkanı Numan Balcı, Filistin-İsrail meselesini tarihi arka planı ve günümüzdeki etkileriyle birlikte anlattı.

Konferansa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Halil Damburacı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Rektör Savaş, "Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramıdır, bir zulümdür."

Yoğun ilgi gören konferansın açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Gazze'de yaşanan olayların sadece bölgesel bir savaş değil, tüm insanlığı ilgilendiren büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Savaş, "Masum sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığı sistematik bir kıyım yaşanıyor. Bu süreç, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir zulme dönüşmüştür. Gazze'de yaşananlar yalnızca coğrafi bir bölgenin meselesi değil; insanlık vicdanını ilgilendiren, ahlaki ve hukuki sorumluluk gerektiren bir durumdur. Filistin'de işgalciler var ve bu işgalcilerin bu topraklardan gitmesi lazım." Dedi.

Rektör Savaş, öğrencileri Filistin davasına sahip çıkmaya davet etti

Filistin'in, bizim ayrılmaz bir parçamız olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, "Biz millet olarak nerede bir mazlum var ise elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Siz gençler bu meseleye sahip çıkıyorsunuz. Sahip çıkmaya devam edin. Her ortamda özellikle sosyal medyada bu zulmü gündemde tutmalısınız. Bize Filistin davasına sahip çıkanlar lazım." Diye konuştu.

"Filistin devleti var ve var olmaya devam edecek. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistin'de yaşanan zulme yüksek sesle karşı geliyoruz. Artık yeter. Filistin üzerindeki kirli oyunlarında asla başarılı olmadılar ve asla başarılı olamayacaklar." diyen Rektör Prof. Dr. Savaş konuşmasında "Yıkılasın ey İsrail / Enkazını göreyim / Sana ülke diyenin / Yüzüne tüküreyim!" dizelerini dile getirdi.

Rektör Savaş ayrıca konuşmasında Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle ilgili yürütülen projelere değinerek, bu yıl dahil 4 yıldır 79 öğrenciye tıp fakültesi hastanesinde staj imkanı sunduklarını vurguladı.

Numan Balcı, "Kudüs, ümmetin kalbidir"

Kudüs Rehberi ve Uluslararası Kudüs Dostları Derneği Başkanı Numan Balcı, konuşmasında Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı manevi önemine dikkat çekti. Balcı, "Kudüs, sadece bir şehir değil; ümmetin kalbi, İslam dünyasının ortak hafızasıdır. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudus'ün her milimetrekaresi Osmanlıdır. Dolayısıyla Kudüs'e sahip çıkmak, aslında kendi kimliğimize, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmaktır." dedi.

Balcı, Filistin topraklarının tarih boyunca maruz kaldığı işgalleri ve İsrail'in bölgeyi adım adım nasıl işgal ettiğini haritalar üzerinden anlatarak, "Bugün Filistin halkı, sadece topraklarını değil, aynı zamanda onurunu, özgürlüğünü ve yaşam hakkını korumak için mücadele ediyor. İsrail'in politikaları sadece bir işgal değil; aynı zamanda sistematik bir asimilasyon ve yok etme girişimidir. Bu süreç, 'vaad edilmiş topraklar' adı altında tüm bölgeyi kuşatma stratejisinin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kudüs'ün Müslümanlığın ve insanlığın en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Balcı, "İnsanlığın üzerine en çok mücadele ettiği şehirdir Kudüs. Siyonizmin asıl hedefi Kudüs ve Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'dır" diyerek Kudüs'ün önemini anlattı ve Yahudilerin neden bu bölgeye sahip olmak istedikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Balcı konuşmasının devamında özellikle gençlere seslenerek "Bilinçlenmek, tarihi-dini gerçekleri öğrenmek ve Filistin halkının yanında yer almak çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kudüs Rehberi ve Uluslararası Kudüs Dostları Derneği Başkanı Numan Balcı'ya teşekkür plaketlerini takdim etti. Balcı ise, Rektör Savaş'a kefiye ve Kudüs'ün yer aldığı fotoğraf hediye etti. - UŞAK