Uşak Üniversitesi astronomi uzmanlarını ağırladı

UŞAK - Uşak Üniversitesi, Zafer Kalkınma Ajansı'nın organize edip birçok kamu kurum ve kuruluşunun destek verdiği "Uşak Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin gündüz ayağına ev sahipliği yaptı. Gündüz ve gece olmak üzere iki bölümden oluşan etkinliğin gündüz kısmında alanında uzman isimler hem astronomi biliminin çalışma alanlarını hem de son dönemde yapılan şaşırtıcı çalışmaları dinleyicilere anlattı.

Uşak'ta ilk kez gerçekleşen Uşak Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile ilk ve orta dereceli okullardan öğrenciler katıldı.

"Gökyüzü ve astronomi ile ilgili farkındalığı arttırmak istiyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Bildiğiniz gibi evrende hayal edemeyeceğimiz kadar küçük bir yer işgal ediyoruz. Güneşimiz milyarlarca yıldızdan sadece bir tanesi. Evrenin derinliklerini anlamak için insanoğlu yüzyıllardır tutkuyla büyük bir uğraş veriyor. Bizlerin de bilimsel düşünceye sahip, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi kendi yararına kullanabilen, bireyler yetiştirebilmemiz için astronomiye olan ilgiyi canlı tutmamız ve bu gelişimi devam ettirmemiz gerekmektedir. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız gökyüzü ve astronomi ile ilgili toplumda farkındalığı arttırmak ve gençlerin ilgisini çekmek, ilgisi olanları da bir araya getirmektir. Son 20 yılda uzay alanında yapılan önemli çalışmalar önemli atılımlar olmakla birlikte uzay konusunda almamız gereken daha çok yol var. Bunları bu ülkenin gençleri, yazılımcıları, mühendisleriyle başaracağız. Belki de geleceğin uzay yolcuları, bilim insanları sizlerin arasından çıkacak." dedi.

"Lütfen icat çıkartınız"

Astronominin son derece önemli bir bilim dalı olduğunu söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Geçmişe baktığımızda astronomiyle ilgilenip gerçek anlamda gözlemevi kuranlar İslam alimleridir. İlk gözlemevini hem Şam'da hem de Bağdat'ta Abbbasiler kurmuştur. Ayrıca Bağdat'ta büyük bir üniversite de kurmuşlardır. Burada birçok bilim adamı yetişmiştir. Bu bilim adamlarının atmış olduğu tohumlar daha sonra İslam dünyasında yeşermiş ve bir yolla Batı'ya gitmiştir. 16. yüzyıldan sonra Batı'nın ışık kaynağı olmak suretiyle Batı'nın bugünkü haline gelmesindeki temel taş olmuşlardır. Gençlere düşün görev; nasıl ki Batı, İslam dünyasında yeşeren bu bilimi alıp kendilerine götürmüşse sizde Batı'da yeşeren o bilimi tekrar ülkemize getirip yeni yeni icatlar ortaya koymalısınız. Eskiden bize 'icat çıkarmayın' derdi büyükler ben sizlere 'Lütfen icat çıkartınız.' diyorum. Mesela Facebook'un kurucusu daha öğrenciyken iki bilgisayarı birbirine bağlamak için Facebook'u kurdu. Şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Sizlerin de başarabileceğiz çok güzel şeyler var. Ben size inanıyorum, gelecekte önemli alanlarda marka olan gençler olacaksınız." dedi.

"Astronomi ve matematiğin yakın bir ilişkisi var"

Konuşmasında astronomi ve matematik biliminin yakın ilişkisine ve İslam alimlerinin astronomi bilimine katkılarına da vurgu yapan Rektör Savaş şunları söyledi: "Nasreddin Tusi astronomiyle en çok ilgilenen bilim insanlarından biridir. Matematik ilmini ilk kuran Muhammet İbni Musa El- Harezmi, cebir ilmini kuran ilk insandır. Ama bununla beraber astronomi kitabı vardır. Astronomiyle hemen hemen tüm İslam alimleri ilgilenmişlerdir. Bunlardan en önemlisi Ulubey ve Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu büyük bir matematikçi ve Ulubey'in talebesidir. Fatih Sultan Mehmet'in isteği ile gelip İstanbul'a yerleşmiştir. İslam dünyası hem astronomiye hem de onu destekleyen matematiğe çok büyük katkıları olmuştur."

Konuşmalardan sonra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ulusal Gözlemevi Müdürü Astronom Kadir Uluç'a bir teşekkür plaketi verdi.

İlk panelde Antalya'da bulanan Ulusal Gözlemevi Müdürü Astronom Kadir Uluç, gözlemevinin nereye, nasıl kurulacağından gözlemevinde yapılan çalışmalara geniş bir çerçevede bilgi verdi. Gözlem evinde kullanılan teleskoplar hakkında ayrıntı bir sunum yapan Uluç, teleskopların araştırma alanlarından kullanım şekillerine kadar birçok alanda katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. Antalya Ulusal Gözlemevi Uzman Yardımcısı Astronom İbrahim Aköz ise yaptığı sunumda temel astronomi hakkında bilgiler verdi. Aköz'den sonra konuşan Antalya Ulusal Gözlemevi Uzman Yardımcısı Astronom Süleyman Kaynar; Güneş sistemi, asteroidler ve kuyruklu yıldızları anlattı.

Ayrıca Uşak Üniversitesi, 1 Eylül Kampüsünde düzenlenen gündüz programında; teleskopla güneş gözlemi ve astronomi ile ilgili uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

Hem Uşak tarihi için hem de gökyüzü fotoğrafçılığı için önemli bir yere sahip olan Blaundos Antik Kenti'nde yapılan gece etkinliğinde ise teleskop başında astronomi söyleşileri ile teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapıldı.