Uşak protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

UŞAK (İHA) - UŞAK (İHA) – Uşak'ta Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık ; "Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir" dedi.

Vali Funda Kocabıyık, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan yemekte konuşan Vali Funda Kocabıyık, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir iftar sofrasında şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti.

"Bin yıldır mazluma umut zalime korku veriyoruz"

Türk milleti olarak bin yıldır bu coğrafyada adalet, kardeşlik, huzur ve güvenliği tesis etmek için mücadele ettiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Bin yıldır mazluma umut, zalime korku veriyoruz. Hakk'a bağlı hürriyeti kendimize şiar edinmiş necip bir millet olarak kültürümüz, geleneğimiz ve göreneklerimizle bu topraklarda büyük ve zengin bir medeniyet kurduk. Bu medeniyet; şehitlerimizin, gazilerimizin ve onların yakınları olan sizlerin emsalsiz fedakarlığıyla kuruldu. Bizler, bu büyük fedakarlığın mimarları olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve onların bize emanetleri olan yakınlarını her zaman baş tacı edeceğiz. Bu vesileyle, mübarek Ramazan ayında iftar soframızı bizimle paylaştığınız ve bizi şereflendirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Gazilerimiz anıtlaşmış timsallerimizdir"

"Bizim inancımızda şehitlik, en yüce makamlardandır" diyen Vali Funda Kocabıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böylesine yüce bir makama, tarihte emsali görülmemiş bir fedakarlıkla kavuşma rahmetine nail olan şehitlerimizin manevi mirası, Türk milletinin en değerli hazinesi olmuştur. Böylece vatanına, bayrağına ve milletine göz dikenlere hak ettikleri dersi vermeyi her zaman kutsal bir görev bilen aziz milletimiz, bundan sonra da kutsal bildiği bütün emanetleri canı pahasına koruyacaktır. Şehadet yolunda gözünü kırpmadan yürürken vatan uğruna gazilik mertebesine ulaşan kıymetli gazilerimiz de bu kutlu yürüyüşün yeryüzündeki anıtlaşmış timsalleridir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir"

İftar programına Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra milletvekilleri Mehmet Altay, Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Eyüp Fırat, Semih Cembekli, Musa Aydemir, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ile daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. - UŞAK