Ünlü sanatçı ve program sunucusu Alişan, siyez buğdayının tanıtımı için Kastamonu'ya geldi "Alişan ile Hayata Gülümse" programının çekimleri için Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen Alişan, 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen ve "Hitit" buğdayı olarak ta bilinen...

Ünlü sanatçı ve program sunucusu Alişan, siyez buğdayının tanıtımı için Kastamonu'ya geldi

KASTAMONU - "Alişan ile Hayata Gülümse" programının çekimleri için Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen Alişan, 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen ve "Hitit" buğdayı olarak ta bilinen siyez buğdayının tanıtımını yaptı.

"Alişan ile Hayata Gülümse" programının çekimleri için Kastamonu'ya gelen ünlü sanatçı ve program sunucusu Alişan, İhsangazi ilçesinde Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile genç çiftçi Yasin Ciğerci'nin konuğu oldu. Alişan, Kastamonu'nun yöresel lezzeti coğrafi işaretli ürünü olan İhsangazi siyezi ve ekşili pilavın çekimlerini yaparak tanıttı.

Alişan, İhsangazi ilçesine geldiklerini belirterek, "12 bin yıllık geçmişi olan siyez buğdayının anavatanına geldik. Ata tohumu siyezin çekimlerini yapıyoruz. Sağlıklı ürünlerin nasıl yapıldığını burada gördük ve izledik. İhsangazi, zaten maşallah cennet gibi bir yer. İhsangazi, siyez bulgurunun anavatanı oluyor. Herkes, sağlıklı beslenmek istiyorsa mutlaka siyez unundan, siyez bulgurundan siyez ile yapılmış ürünlerden alabilirler" dedi.

" Alişan, eşsiz lezzeti programında kısa süre içinde aktaracak"

İhsangazi Belediye Başkanı Hayatı Sağlık ise, "Ülkemizin sevilen ses sanatçılarından ve deneyimli sunucularından Alişan, İhsangazi'nin eşsiz siyez ürünleri, coğrafi işaretli İhsangazi Ekşili Pilavı ve sarımsak hasadı ile ilgili çekimler yapmak üzere ilçemize konuk oldu. 12 bin yıllık tarihe sahip İhsangazi siyezi ve özellikle coğrafi işaretli İhsangazi Ekşili Pilavı'nın lezzetini keşfeden Alişan, bu eşsiz lezzetleri deneyimlediği anları izleyicilerine Gülümse Hayata adlı programında kısa süre içinde aktaracak. Siyez ve sarımsak hasadı çekimlerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanımız Hayati Sağlık ile birlikte İhsangazi halkıyla bir araya gelerek sohbet etti. Değerli sanatçımız Alişan'a İhsangazi ve siyeze olan ilgisi için teşekkürlerimizi sunarken, sanatçının gelecekteki çalışmalarında da başarılar dileriz" diye konuştu.