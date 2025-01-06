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Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumarak sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev görüntülendi. Usta sanatçı, Marmaris'te bulunan bu evde ablası ve yeğenleri ile birlikte kalıyordu.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un Marmaris'te son günlerini geçirdiği deniz kenarındaki evi sessizliğe büründü.

Marmaris Adaköy'de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Muğla'da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

ABLASI VE YEĞENLERİ İLE BİRLİKTE KALIYORDU

Şarkıları, oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği evi ise görüntülendi. Tayfur'un, sessizliğe bürünen evde ablası ve yeğenleri ile birlikte kaldığı, zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.

Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

YATIRIMLARI VE SERVETİ

Ferdi Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur'un yatırımları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un farklı semtlerinde 6 villa ve 30 daire ile Adana'da 50 daire aldığı öğrenildi. İnşaat sektöründe de önemli ortaklıklara sahip olan Tayfur'un bu alana yaptığı yatırımlarının ayrıntıları ise tam olarak bilinmiyor.

Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan:

koskoca sanatci ablasitla yigenleriyle hayata veda etti. bazen parada seni mitlu eiyor.

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