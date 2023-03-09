Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyor

Popüler bir çok türkünün söz yazarı ve bestekarı Adıyamanlı Aziz Çelik'in, eserlerinin tamamının yer alacağı kitabın taslağı ve bilgisayarı enkazın altında kaldı.

Popüler bir çok türkünün söz yazarı ve bestekarı Adıyamanlı Aziz Çelik'in, eserlerinin tamamının yer alacağı kitabın taslağı ve bilgisayarı enkazın altında kaldı.

1990 yılında TRT tarafından yılın Türküsü seçilen "Türkmen Gelini" başta olmak üzere "Oy aman aman, burası Adıyaman" ve "Tavukları Pişirmişim" gibi bilinen türkülerinin yazar ve bestekarı Aziz Çelik, depremde yıllara sığdırdığı sanat geçmişini enkazda bıraktı. Aziz Çelik (76) yaklaşık 50 yıldır sanat icra ediyor. Yüzlerce eserin sahibi olan Aziz Çelik, bu eserleri tek kitapta toplamak içi çalışma yapıyordu. Taslak haline getirilen kitabın karalaması ve bilgisayar Ulu Cami Mahallesinde bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adıyaman İl Temsilciliği'nde yer alıyordu.

MESAM'ın Adıyaman İl Temsilcisi olan Aziz Çelik, iş merkezi depremde yıkılınca çıkartacağı kitabın taslağı enkazın altında kaldı. Aziz Çelik'in MESAM'a bildirdiği eski eserlerinin yedeğinin olduğu ancak yeni eserlerinin örneğinin olmadığı öğrenildi.

Enkazda eserlerini ve bilgisayarını arayan ünlü bestekar Aziz Çelik, enkazda cümbüşü ile 'Oy aman aman burası Adıyaman' türküsünü seslendirdi.

Bestekar Aziz Çelik, "Tüm eserlerimin ye alacağı bir kitap hazırlığım vardı. Tüm eserlerimi bu kitapta toplayacaktım. Deftere karalama yapmıştım ve bunları bilgisayara aktaracaktım. Depremde bu eserlerim ve bilgisayar enkazın altında kaldı.

Eserlerimden sadece MESAM'a bildirdiğim eserlerin kaydı var. Ama yeni eserlerim hepsi gitti, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım; aramaya devam ediyorum. 'Türkmen Gelini' 1990'da TRT tarafından yılın türküsü seçildi. Ondan sonra 'Oy aman aman, burasın Adıyaman', 'Tavukları pişirmişim' gibi eserlerimi bir çok sanatçı okudu. Dayım oğlu kemancı Ramazan Siner ve 25 akrabamı depremde kaybettim" dedi. - ADIYAMAN