Üniversite Hastaneleri Birliği Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde Orman Fakültesinde düzenlenen toplantıya, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, başhekimler ve birlik üyesi üniversitelerin temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantıda, üniversite hastanelerinin mevcut durumu ele alınarak, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Divan Kurulu seçimi ile birlikte birlik faaliyet raporunun sunumu yapıldı ve yönetim ile denetim kurulları seçimleri gerçekleştirildi. ÜHB'nin önceki dönem başkanlarından İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve birliğin kurucu başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet de toplantıya katılarak katkıda bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversite Hastaneleri, Nitelikli Sağlık Hizmetlerinin Sağlanmasında Kritik Bir Rol Üstlenmektedir"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversite hastanelerimiz, sadece sağlık hizmeti sunmanın ötesinde, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile toplum sağlığına büyük katkılar sunan yapılardır. Bu hastaneler, nitelikli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında ve sağlık alanındaki inovatif çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Toplantımızda bu yapının daha da güçlendirilmesi adına çok değerli görüş alışverişlerinde bulunduk. Toplantının, ülkemiz sağlık sistemi ve üniversitelerimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Başta bu toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Toplantı çıktılarının ülke sağlık sektörü ve üniversiteler için önemli bir yol haritası oluşturması beklenirken, üniversite hastanelerinin gelecekte daha etkin bir hizmet sunabilmesi adına ortak adımların atılması kararlaştırıldı. - ERZURUM