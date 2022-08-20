Uludağ'da diyabetli çocukların kampında Haluk Levent'ten sürpriz konser

Bursa'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 'Arkadaşım diyabet aile kampına' diyabet hastası 43 çocuk aileleri ile katıldı.

Bursa'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 'Arkadaşım diyabet aile kampına' diyabet hastası 43 çocuk aileleri ile katıldı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise diyabetli çocuklara sürpriz yaparak özel konser verdi.

Uludağ Monte Baia otelde düzenlenen 'Arkadaşım Diyabet Aile Kampı' diyabetli çocukları ve ailelerini buluşturdu. Kamp; diyabetli çocukların eğitimi, yenilikleri öğrenmeleri, başka diyabetli çocukları ve aileler ile tanışmaları ayrıca tecrübe paylaşımında bulunmaları, diyabet tedavisini olumlu bir yaklaşımla sürdürmelerini sağlamak amacıyla 2018'den beri Uludağ'da Koç Üniversitesi çocuk diyabet ekibi tarafından düzenleniyor. Kampa diyabetli çocukların yanı sıra anne ve babalar ile diyabetli olmayan kardeşleri de katılabiliyor.

Pandemi döneminde ara verilen 'Arkadaşım diyabet aile kampı', bu yıl 19-21 Ağustos tarihleri arasında Uludağ'da bulunan Monte Baia otelde 43 aile, 70'i anne ve baba, 43 diyabetli çocuk, 19 diyabetli olmayan kardeş katılımıyla başladı.

Bu yılki kampa ünlü sanatçı Haluk Levent de sürpriz konuk olarak katıldı. Sanatçı, diyabetli çocuklara özel konser verdi. Konserde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Hatun, 'Burada bulunan diyabetli çocukların doktoruyum. 'Arkadaşım diyabet aile kampı' 2018 yılından beri Uludağ'da düzenlediğimiz bir kamp. Temel özelliği tip 1 diyabetli çocuk. Anne, baba; diyabetli olmayan kardeşleri ve diğer yakınlarının katılabildiği bir kamp olması. 3 günlük bir kamp. Eğitim bakımından çok etkili. Türkiye'nin her yerinden ailelerin katıldığı bir kamp. Burada 43 aile bulunuyor. İlk gün temel konuları anlattığımız toplantılar ile başladık. Anne ve babalar kendi duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Bizim için çok sürpriz oldu. Haluk Levent, tip 1 diyabetli çocuk ailesinin arkadaşları. Biz zaten onu çocuk dostu bir sanatçı olarak biliyoruz. Bugün açılış konserinde çocukları eğlendirdi. Haluk Levent ile biz sensörler konusunda bir proje yapmak istiyoruz' dedi.

Uludağ'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Haluk Levent, 'Tabi böyle bir istek varken geri çevirmem doğru olmazdı. Arkadaşımla diyabet konusunda sohbet ederken; çocuğunu Uludağ'a götüreceğini söyledi. Ben de ne zaman olacağını sordum. Madem başka çocuklar da var oraya geleceğimi söyledim. Bende biraz dünden kalan yorgunluk gözüküyor ama şarkılara başlayınca yorgunluk gider. Buradaki çocuklarımızın Haluk abileri olarak yanlarında olmak beni mutlu ediyor' dedi.

Çocuklarla sohbet eden ve konser veren Haluk Levent de Uludağ'dan güzel hatıralarla ayrıldı. - BURSA